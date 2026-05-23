Hethereau schläft nicht, und Hotta Studio offenbar auch nicht: Im Livestream zu NTE: Version 1.1 wurden die nächsten Inhalte für das Anime-Open-World-RPG vorgestellt. Das Update trägt den Namen Dreamwalk Corridor und erscheint am 3. Juni. Mit dabei sind nicht nur neue Charaktere und Events, sondern auch frische Modi, neue Orte, zusätzliche Belohnungen, Bagel als neue Social-App und viele Optimierungen, die direkt aus dem Feedback der Community entstanden sind.

Gerade nach dem noch recht frischen Launch ist das ziemlich wichtig. NTE lebt stark von seiner Mischung aus Story, Stadtleben, Mini-Games, Fahrzeugen, Housing und diesem leicht chaotischen „Ich wollte nur kurz was erledigen und bin plötzlich seit zwei Stunden in Hethereau unterwegs“-Gefühl. Version 1.1 scheint genau dort weiterzumachen.

Dreamwalk Corridor bringt neue Inhalte nach Hethereau

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Mit Version 1.1 erhält Neverness to Everness das erste große Content-Update seit Release. Im Fokus steht dabei Dreamwalk Corridor, das im Livestream ausführlicher vorgestellt wurde. Gezeigt wurden frische Story-Inhalte, neue spielbare Herausforderungen und weitere Aktivitäten.

Neben neuen Charakteren und Events wurden auch neue Modi, neue Maps und weitere Locations gezeigt. Damit bekommt Hethereau nicht nur mehr Inhalte, sondern soll sich auch spielerisch etwas breiter und lebendiger anfühlen.

Neue Modi, Aktivitäten und Bagel als Social-App

Ein großer Teil von Version 1.1 dreht sich um neue spielbare Inhalte. Dazu zählen neue Modi und Minigames, die stärker auf Abwechslung setzen und den Alltag in Hethereau erweitern sollen. Bereits bekannte Aktivitäten wie Pink Paws Heist, Owner’s Selection, The Cafe by Origen, Super Sound und Tetrominoes werden im Rahmen des Updates außerdem überarbeitet oder verbessert.

Neu dazu kommt mit Version 1.1 außerdem Bagel, eine Social-App innerhalb von NTE. Wie in der Livestream-Zusammenfassung zu sehen war, können Spieler dort künftig Bilder teilen, Beiträge liken, Inhalte weiterverbreiten und sogar Belohnungen für eigene Posts verdienen. Damit wirkt Bagel nicht wie ein kleines Nebenmenü, sondern eher wie ein eigenes Social-Feature innerhalb von Hethereau.

Neue Maps und Locations

Auch bei den Orten legt Version 1.1 nach. Gezeigt wurden unter anderem eine neue Anomaly sowie Sunward Island, das als tropisches Gebiet ins Spiel kommt. Beide Erweiterungen dürften vor allem für Erkundung, Aktivitäten und kommende Event-Inhalte interessant werden.

Wichtig ist dabei vor allem, dass NTE seine Stadt nicht nur als hübsche Kulisse nutzt. Neue Orte bedeuten in diesem Spiel meist auch neue Sammelobjekte, Nebenaufgaben, Mini-Games oder kleine Alltagsdetails. Genau diese Mischung macht Hethereau bisher aus: Man läuft nicht einfach nur von Marker zu Marker, sondern stolpert ständig in irgendeine neue Beschäftigung hinein.

Login-Event und Belohnungen

Natürlich bringt Version 1.1 auch neue Belohnungen mit. Im Livestream wurde ein neues Login-Event angekündigt, das Spieler über sieben Tage hinweg mit Limited Pulls versorgen soll. Danach soll außerdem noch ein zusätzliches Paket folgen, bestehend aus 5 Standard Pulls, De-Noise-Solution und 5 Tri-Keys. Weitere Events wurden ebenfalls bereits angekündigt.

Solche Events sind in NTE besonders praktisch, weil Ressourcen, Pulls, Upgrade-Materialien und Ingame-Währung gerade zum Start einer neuen Version natürlich besonders gefragt sind.

Drei neue Codes angekündigt

Zusätzlich zum Update wurden im Rahmen des Livestreams drei neue Codes angekündigt. Die konkreten Codes listen wir nicht einzeln hier im Artikel auf, sondern verweisen an dieser Stelle direkt auf unsere interne Game2Gether-Liste mit allen aktuellen NTE-Codes.

Dort sammeln wir die aktiven Codes für Neverness to Everness und aktualisieren sie regelmäßig, sobald neue Belohnungen auftauchen oder alte Codes ablaufen.

Lacrimosa wird spielbar

Ein großes Highlight von Version 1.1 ist Lacrimosa. Sie erscheint mit Dreamwalk Corridor als neuer Limited S-Class Character und dürfte für viele Spieler direkt einer der spannendsten Punkte des Updates sein. Viele kennen sie bereits aus dem Tutorial, weshalb die Vorfreude auf ihren richtigen Release entsprechend groß ist.

Lacrimosa bringt schon allein durch ihr Auftreten diesen typischen NTE-Vibe mit: auffällig, ein bisschen absurd und irgendwie genau passend für dieses Spiel. Wer Neverness to Everness wegen seiner Mischung aus Anime-Drama, überdrehten Ideen und urbanem Chaos mag, dürfte hier also ziemlich genau abgeholt werden.

Auch Chaos bekommt seinen Auftritt

Chaos Combat Animations!! He uses a SCYTHE!!#NTE # pic.twitter.com/Hr8puiMzac — Fan | NTE Info (@NTE_Ani_Info) May 23, 2026

Neben Lacrimosa kommt mit Chaos ein weiterer Limited S-Class Character ins Spiel. Auch er wurde bereits zuvor angeteasert und gehört zu den Figuren, auf die viele Spieler schon länger ein Auge geworfen haben.

Noch nicht alle Details zu seinem Kit und seiner genauen Rolle sind vollständig bekannt, aber klar ist: Chaos dürfte vor allem für Spieler interessant werden, die nach neuen Team-Möglichkeiten suchen oder ihre zukünftigen Pulls möglichst sinnvoll planen möchten. Version 1.1 wird damit nicht nur inhaltlich, sondern auch für die Charakter-Rotation ziemlich spannend.

Porsche-Kollaboration: Luxus auf vier Rädern

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Neben den neuen Update-Inhalten bleibt auch die bereits angeteaserte Porsche-Kollaboration ein großes Thema. Die Kooperation passt erstaunlich gut zu NTE, weil Fahrzeuge, Stadtleben und Lifestyle ohnehin eine große Rolle im Spiel spielen.

Im Livestream wurde außerdem mehr zur Kollaboration gezeigt. Besonders spannend ist dabei der Preis des Fahrzeugs: Der Porsche soll laut Leaks rund 21 Millionen Fons kosten. Zusätzlich bekommt das Fahrzeug offenbar einen eigenen Banner und kann, ähnlich wie Charaktere, mit Annulith gezogen werden.

Viele Optimierungen für Version 1.1

Ein besonders wichtiger Teil des Livestreams war die Optimization Roadmap für NTE: Version 1.1. Hotta Studio hat hier eine ganze Reihe an Verbesserungen vorgestellt, die bereits abgeschlossen sein sollen. Dazu gehören unter anderem neue Schnellreisepunkte bei The Witch’s House und Pink Paws Bank HQ, Verbesserungen an Fahrzeugen, neue Mod-Parts, bessere Fahrzeugsteuerung und Unterstützung für Auto-Drive.

Auch die Kamera bekommt Feinschliff: Für die Third-Person-Fahrzeugkamera wird eine Höhenanpassung ergänzt. Der Portable Player erhält Repeat-Modus und Lautstärkeregler. Außerdem kommen neue Optionen zur Handy-Anpassung, darunter austauschbare UI-Menüs und Telefonmodelle.

Dazu kommen sehr viele Quality-of-Life-Anpassungen. Taygedo kann während Story-Zwischensequenzen stummgeschaltet werden, übersprungene Cutscenes in Hauptstory und Spinoffs erhalten Zusammenfassungen, NPCs reagieren künftig auf Selfies und das perfekte Ausweichen soll besser zu den sichtbaren Hinweisen passen. Auch Housing-Bugs, Controller-Feeling, mobile Performance, Android-Kompatibilität und allgemeine Stabilität werden verbessert.

Gerade diese Liste zeigt ziemlich deutlich, dass Hotta Studio nicht nur neue Inhalte oben draufpackt, sondern auch an den Stellen arbeitet, die Spieler im Alltag wirklich merken. Und mal ehrlich: Ein schnellerer Reisepunkt oder bessere Fahrzeugkontrolle klingt vielleicht nicht so spektakulär wie ein neuer Charakter, macht im Spielgefühl aber oft den viel größeren Unterschied.

Mini-Games werden angenehmer

Auch mehrere Mini-Games bekommen Verbesserungen. Die Skill-Warteschlange gegen Gruppen von Gegnern soll verbessert werden, Chiz erhält eine neue Life Skill, die Sammelobjekte in Pink Paws Heist hervorhebt, und die Steuerung sowie Bedienbarkeit im Tetrominoes-Mini-Game werden angepasst.

Dazu kommen Verbesserungen für Super Sound, Owner’s Selection und The Cafe by Origen.

NTE kommt auch zu Steam, Epic Games und in den Galaxy Store

Außerdem: Neverness to Everness soll auch auf Steam, im Epic Games Store und im Galaxy Store erscheinen. Auf Steam kann das Spiel bereits auf die Wunschliste gesetzt werden, als Zeitraum wird aktuell Juli 2026 genannt.

Bisher ist Neverness to Everness bereits für PC, iOS, Android, Mac und PlayStation 5 verfügbar. Der weltweite Launch fand Ende April statt, außerdem unterstützt das Spiel Cross-Progression über verschiedene Plattformen hinweg.

Dreamwalk Corridor wirkt wie der richtige nächste Schritt

NTE: Version 1.1 macht auf den ersten Blick genau das, was nach dem Launch gebraucht wurde. Mehr Inhalte, mehr Abwechslung, mehr Komfort und spürbare Verbesserungen an den Systemen, mit denen Spieler täglich zu tun haben. Neue Charaktere und Events sind natürlich der große Aufhänger, aber die vielen Optimierungen könnten am Ende fast genauso wichtig werden.

Wenn Hotta Studio dieses Tempo halten kann, dürfte Hethereau in den kommenden Wochen noch ein gutes Stück lebendiger werden.