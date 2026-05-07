Neuer Steam Controller: Valve öffnet Reservierungen am 8. Mai

Der neue Steam Controller war schneller weg, als viele überhaupt „In den Warenkorb“ klicken konnten. Jetzt reagiert Valve auf die hohe Nachfrage und führt ein Reservierungssystem ein, das den nächsten Anlauf deutlich geordneter machen soll. Statt erneut auf einen klassischen Verkaufsstart zu setzen, bei dem am Ende vor allem schnelle Klicks, stabile Nerven und ein bisschen Glück zählen, verteilt Valve den kommenden Nachschub über eine Warteschlange. Wer sich rechtzeitig einträgt, bekommt also eine deutlich fairere Chance auf den neuen Controller.

Steam Controller bekommt Reservierungswarteschlange

Wer beim ersten Verkaufsstart des neuen Steam Controllers leer ausgegangen ist, bekommt bald eine neue Chance. Valve öffnet am 8. Mai um 10:00 Uhr PT, also 19:00 Uhr deutscher Zeit, eine Reservierungswarteschlange für den Steam Controller. Damit soll der nächste Verkauf deutlich fairer ablaufen als die erste Welle, bei der das Gerät sehr schnell ausverkauft war und viele Interessierte gar nicht erst zum eigentlichen Kauf gekommen sind.

Das Prinzip ist simpel: Wer sich rechtzeitig einträgt, sichert sich einen Platz in der Warteschlange. Sobald wieder Bestand verfügbar ist, verschickt Valve die Bestell-E-Mails in genau der Reihenfolge, in der die Reservierungen eingegangen sind. Danach bleibt ein begrenztes Zeitfenster, um den Kauf tatsächlich abzuschließen. Kein wildes Aktualisieren, kein Warenkorb-Limbo, kein digitales Battle Royale um den Kaufen-Button. Zumindest in der Theorie.

Nur ein Controller pro Steam-Account

Ganz ohne Einschränkungen läuft die Reservierung allerdings nicht. Valve begrenzt die Warteschlange aktuell auf einen Steam Controller pro Account. Außerdem muss euer Steam-Konto in gutem Zustand sein und ihr müsst vor dem 27. April 2026 bereits mindestens einen Kauf auf Steam getätigt haben. Damit dürfte Valve vor allem verhindern wollen, dass neue Wegwerf-Accounts oder Bots die Reservierungen blockieren.

Sobald ihr eine Bestell-E-Mail erhaltet, habt ihr anschließend 72 Stunden Zeit, um den Kauf über Steam abzuschließen. Danach verfällt die Möglichkeit und der nächste Platz in der Warteschlange rückt nach.

Alle Infos zum neuen Steam Controller

Falls ihr erst einmal wissen wollt, was der neue Steam Controller überhaupt kann, lohnt sich ein Blick in unseren ersten Artikel zum Gamepad. Dort haben wir die wichtigsten technischen Details zusammengefasst, darunter Trackpads, TMR-Sticks, Gyro-Steuerung, Grip Sense und die Verbindung zum Steam Deck. Kurz gesagt: Valve bleibt seiner Hardware-DNA treu, geht dieses Mal aber deutlich näher an ein klassisches Controller-Layout heran und verbindet bekannte Gamepad-Elemente mit den typischen Steam-Extras.

Hier geht’s zu unserem ersten Artikel zum neuen Steam Controller.

Valve will den nächsten Verkaufsstart besser kontrollieren

Mit dem Reservierungssystem reagiert Valve gezielt auf die hohe Nachfrage nach dem Steam Controller. Statt einfach wieder Bestand freizuschalten und den Steam-Store erneut dem Chaos zu überlassen, läuft der nächste Schritt über eine geordnete Warteschlange. Das dürfte vor allem für alle angenehmer sein, die beim ersten Mal zwar pünktlich da waren, am Ende aber trotzdem nur einen ausverkauften Store gesehen haben.