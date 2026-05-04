Steam Controller ist zurück: Valve legt neu los

Update: Der Controller ist mittlerweile ausverkauft und nicht mehr vorrätig.

Valve ist zurück am Controller-Himmel: Der neue Steam Controller ist seit heute erhältlich und soll Steam Deck, PC und Couch-Gaming noch enger miteinander verbinden. Mit Trackpads, TMR-Sticks, Gyro-Steuerung und Grip Sense steckt wieder ziemlich viel Valve-DNA in dem Gamepad.

Valve meldet sich mit neuer Hardware zurück

Steam-Fans können die Hände warm machen: Der neue Steam Controller ist seit heute, 19 Uhr, offiziell für 99 Euro erhältlich. Seit wenigen Minuten kann das neue Gamepad über Steam gekauft werden und richtet sich vor allem an alle, die ihre Steam-Bibliothek bequemer am PC, am Fernseher oder in Kombination mit dem Steam Deck nutzen möchten.

Damit kehrt eine Hardware-Idee zurück, die schon beim ersten Steam Controller spannend war, damals aber nicht bei allen Spielern gezündet hat. Dieses Mal wirkt das Konzept allerdings deutlich näher am Steam Deck. Valve setzt auf ein vertrauteres Gamepad-Layout, kombiniert dieses aber mit den typischen Steam-Extras: Trackpads, Gyro-Steuerung, frei belegbare Tasten und eine starke Einbindung in Steam Input.

Ein Controller für Steam Deck, PC und Couch-Gaming

Der neue Steam Controller ist vor allem für Spieler interessant, die ihre Steam-Bibliothek gerne vom Sofa aus erleben möchten. Besonders spannend wird das für alle, die das Steam Deck mögen, ihre Spiele aber lieber am großen Bildschirm spielen. Viele Eingabemöglichkeiten erinnern direkt an Valves Handheld und sollen das Spielgefühl entsprechend flexibel machen.

Mit dabei sind klassische Analogsticks, ABXY-Tasten, ein Steuerkreuz, Trigger, Schultertasten und vier zusätzliche Tasten auf der Rückseite. Dazu kommen zwei Trackpads, die besonders bei Spielen hilfreich sein können, die ursprünglich eher für Maus und Tastatur gedacht sind. Genau hier liegt wieder eine der großen Ideen hinter dem Controller: PC-Spiele sollen sich nicht nur irgendwie, sondern möglichst angenehm mit einem Gamepad steuern lassen.

Trackpads, TMR-Sticks und Grip Sense

Technisch setzt Valve unter anderem auf magnetische TMR-Analogsticks. Diese sollen präzise Eingaben ermöglichen und langfristig weniger anfällig für Stick-Drift sein. Dazu kommen kapazitive Touch-Funktionen an den Sticks, vier haptische Motoren und eine 6-Achsen-Bewegungssteuerung.

Neu ist außerdem Grip Sense. Dabei erkennt der Controller über Sensorflächen an den Griffen, ob und wie ihr ihn haltet. Das kann zum Beispiel genutzt werden, um Gyro-Aiming zu aktivieren, ohne extra eine Taste drücken zu müssen. Gerade bei Shootern könnte das ziemlich spannend werden, sofern sich die Funktion im Alltag natürlich anfühlt.

Die Verbindung läuft über den mitgelieferten Steam Controller Puck, der als 2,4-GHz-Funkadapter dient und gleichzeitig als Ladepunkt genutzt werden kann. Alternativ lässt sich der Controller auch per Bluetooth oder USB-C verbinden. Die Akkulaufzeit gibt Valve mit über 35 Stunden an.

Valve setzt weiter auf ein eigenes Steam-Ökosystem

Der neue Controller steht nicht ganz für sich allein. Valve hatte ihn zusammen mit weiterer Steam-Hardware vorgestellt, darunter die neue Steam Machine und das VR-Headset Steam Frame. Während der Controller nun bereits erhältlich ist, bleiben konkrete Starttermine für die anderen Geräte weiterhin offen.

Genau deshalb dürfte das Gamepad aktuell vor allem für bestehende Steam-Nutzer spannend sein. Wer ohnehin viel über Steam spielt, ein Steam Deck besitzt oder sein PC-Setup stärker ins Wohnzimmer holen möchte, bekommt hier ein Eingabegerät, das klar auf Valves eigenes Ökosystem ausgelegt ist.

Ein zweiter Versuch mit besserem Timing

Der erste Steam Controller war damals mutig, aber auch ziemlich speziell. Viele mochten die Idee, andere kamen mit dem ungewohnten Layout nie wirklich warm. Der neue Steam Controller wirkt nun wie ein deutlich zugänglicherer zweiter Anlauf: vertrauter in der Hand, aber weiterhin mit genug Valve-Eigenheiten, um sich von normalen Gamepads abzuheben.

Ob Trackpads, Gyro und Grip Sense im Alltag wirklich überzeugen, muss sich jetzt zeigen. Auf dem Papier liefert Valve aber einen spannenden Mix aus klassischem Controller, Steam-Deck-Feeling und typischem Hardware-Experiment. Und diesmal müssen Fans nicht mehr warten: Der neue Steam Controller ist ab sofort erhältlich.