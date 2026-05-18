Minecraft LIVE bei der TwitchCon Rotterdam 2026

Letzte Woche Dienstag hatte Mojang eine Ausgabe Minecraft LIVE angekündigt, welche am Samstag, dem 30. Mai um 17:30 Uhr während der TwitchCon Rotterdam 2026 stattfindet.

Minecraft LIVE auf der TwitchCon

Die Extra-Ausgabe vermischt Inhalte vor Ort mit Livestream-Elementen und gewährt Einblicke in kommende Spiel Drops, spannende Updates von den Entwicklern und mehr.

Mojang heißt euch herzlich willkommen zu dem Stream am 30. Mai. Die Show ist verfügbar auf YouTube und Twitch. Weitere Informationen gibt es auf Minecraft.net.

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Hier ist der Trailer zum Event.