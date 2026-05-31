HOLY Cocktails – die vier Sorten feiern ihr Comeback!

HOLY bringt im Sommer 2026 die beliebten Cocktails kurzzeitig zurück ins Sortiment. Wir haben uns angeschaut, ob sie noch immer das Zeug zum Sommergetränk des Jahres haben. Grundsätzlich handelt es sich um Energy-Drinks, die also Koffein enthalten. Höchste Zeit, die vier alkoholfreien Sorten unter die Lupe zu nehmen.

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HOLY Energy Mojito Macaw

„Macaw, Macaw!“ So hallte es durch den Äther, als ich kürzlich im Stream von den HOLY Cocktails berichtete. Das Getränk hat nicht nur einen tollen Namen, es erfrischt auch an heißen Sommerabenden extrem gut. Wer auf Zitrusfrüchte bzw. Mojitos abfährt, kommt mit dem Mojito Macaw voll auf seine Kosten.

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io

HOLY Energy Capybara Colada

Do you like Piña Coladas? Wenn ja, ist der Capybara Colada genau dein Ding. Wenn du mit Kokosnuss und Ananas eher nichts anfangen kannst, solltest du lieber die Finger davon lassen. Gute Laune macht dieser HOLY Cocktail allemal – allein die Tub versprüht Urlaubsvibes.

HOLY Energy Caipirinha Crab

Ist da die Krosse Krabbe? Irgendwie schon. Vor allem ist hier aber alkoholfreier Caipi am Start. Ähnlich wie beim Mojito kommen hier Zitrusfrüchte zum Einsatz. Während bei diesem eine saure Note herauszuschmecken ist, ist der Caipirinha deutlich süßer. Insgesamt ist der Caipirinha Crab unser liebster HOLY Cocktail. Doch Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.

HOLY Energy Daiquiri Dolphin

Eine weitere Erdbeersorte im großen HOLY-Sortiment. Man kann den Energy als besonders geschmacksintensiv beschreiben. Wer fruchtige Erdbeere liebt und sie schon von Weitem riechen möchte, ist hier goldrichtig. Dem Daiquiri Dolphin muss man hoch anrechnen, dass er nicht zu süß ist, sonst wäre er wohl etwas too much. So kann man ihn sich genüsslich abends auf der Terrasse entspannt genehmigen.

Schon gewusst?

Bis zum 11.06.2026 bekommst du eine kostenlose Probierbox HOLY Energy Cocktails zu jedem Starter Set Deluxe dazu. Wenn du HOLY also noch nie ausprobiert hast oder einfach noch einmal die riesige Auswahl durchprobieren möchtest, ist das der perfekte Zeitpunkt!

Fazit

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HOLY hat die Cocktails aus gutem Grund zurückgebracht. Die Energies waren bereits im Vorjahr extrem beliebt und haben auch im Sommer 2026 das Zeug dazu, das Getränk der Wahl zu werden. Unser persönlicher Favorit ist der Caipirinha Crab, doch das ist natürlich extrem individuell.

Bei Fragen oder Anmerkungen kommt gerne auf unserem G2G Community-Discord.

Und jetzt: Zum Wohl!