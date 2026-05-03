Panini veröffentlichte bereits im Frühjahr Heroes of Might and Magic: 30 Jahre – Die ultimative Chronik. Es umspannt die gesamte Historie der Gamingreihe und zeigt nie zuvor gesehene Artworks. Darüber hinaus Dokumentationen und Interviews mit wichtigen Mitgliedern der Kreativteams. Hinzu kommen Blicke hinter die Kulissen der Entwicklung sämtlicher Hauptspiele dieser ultimativen rundenbasierten Strategiereihe. Der Band ist die ideale Ergänzung für alle, die mit dem neu veröffentlichten Prequel-Teil zu den Anfängen von HoMaM zurückkehren möchten.

So viele Seiten Heroes of Might and Magic

Der frisch veröffentlichte Teil der legendären Saga, mit dem Titel Olden Era, begeistert die Spielerschaft. Die Vorbestellungen der Fans, die nach der ersten Ankündigung fast zwei Jahre lang warten mussten, waren hoch. Dieses neue Kapitel, entwickelt von Unfrozen und veröffentlicht von Hooded Horse, dient als Prequel zum Originalspiel von 1995. Es soll die Rückkehr der Kult-Reihe nach mehr als einer Dekade Pause markieren. Zum 30. Jubiläum der Fantasy-Strategiespielreihe und passend zum Release des neuen Teils erschien von Panini im Frühjahr der nahezu 200 Seiten umfassende Band Heroes of Might and Magic: 30 Jahre – Die ultimative Chronik.

Als 1995 New World Computing den allerersten Teil veröffentlichte, waren die Spieler begeistert davon, die Kontrolle über mutige Helden und riesige Armeen zu übernehmen. Armeen, die aus Kreaturen aller Couleur bestanden, von bescheidenen Bauern bis hin zu furchterregenden Schwarzen Drachen. In den folgenden Jahrzehnten wurden die Spiele immer ambitionierter, um Fans weltweit mit spannenden Geschichten, einzigartiger Grafik und ikonischem Gameplay zu fesseln.

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Der Band ist nach wie vor erhältlich und kostet knapp 50 Euro.