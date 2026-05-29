Gaming-Sommer im Juni 2026: Alle wichtigen Streams im Überblick

Der Gaming-Sommer steht vor der Tür und wie jedes Jahr heißt das vor allem eines: Trailer, Weltpremieren, Gameplay-Reveals und vermutlich wieder mindestens ein Moment, bei dem das Internet kurz komplett durchdreht. Auch 2026 sammeln sich im Juni mehrere große Shows, die für PlayStation-, Xbox-, PC- und Indie-Fans spannend werden dürften.

Auf dem Plan stehen unter anderem eine neue State of Play, das große Summer Game Fest, der Xbox Games Showcase samt Gears of War: E-Day Direct und die Future Games Show Summer Showcase. Die Übersicht zeigt damit ziemlich deutlich: Anfang Juni wird es wieder eng im Kalender.

PlayStation macht mit der State of Play den Anfang

Den Auftakt im Gaming-Sommer macht Sony mit einer neuen State of Play. Die Präsentation läuft am Dienstag, den 2. Juni 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit. Laut PlayStation soll die Ausgabe mehr als 60 Minuten lang sein und Updates, Ankündigungen sowie Gameplay-Reveals zu kommenden PS5-Spielen liefern. Besonders spannend: Zum Start der Show soll es einen neuen Blick auf Marvel’s Wolverine von Insomniac Games geben.

Schauen könnt ihr die State of Play über die offiziellen PlayStation-Kanäle:

PlayStation auf YouTube

PlayStation auf Twitch

Summer Game Fest: Die große Bühne für neue Ankündigungen

Weiter geht es am Freitag, den 5. Juni 2026 um 23:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Summer Game Fest 2026. Geoff Keighley und Lucy James führen live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles durch die Show. Versprochen werden News, Updates und Ankündigungen zu kommenden Spielen auf verschiedenen Plattformen.

Das Summer Game Fest ist traditionell eine der wichtigsten Shows des Gaming-Sommers. Große Publisher, kleinere Studios, Überraschungen und neue Trailer teilen sich hier eine Bühne. Heißt natürlich nicht automatisch, dass jede Enthüllung ein absoluter Knaller wird, aber erfahrungsgemäß lohnt sich das Einschalten trotzdem.

Hier findet ihr den offiziellen Stream:

Summer Game Fest 2026 ansehen

Future Games Show bringt Indies und Überraschungen

Auch die Future Games Show Summer Showcase ist wieder dabei. Sie findet am Samstag, den 6. Juni 2026 statt. Die offizielle Future-Games-Show-Seite bestätigt den Termin für den 6. Juni, während der Stream laut offizieller YouTube-Ankündigung um 12:00 Uhr PDT / 15:00 Uhr EDT läuft, also um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Future Games Show ist besonders spannend für alle, die nicht nur auf die ganz großen Namen schauen. Hier bekommen oft kleinere und mittelgroße Projekte eine Bühne, die im Schatten der großen Publisher-Shows schnell untergehen würden.

Die offiziellen Links:

Future Games Show Webseite

Future Games Show auf YouTube

Future Games Show auf Twitch

Xbox Games Showcase mit Gears of War: E-Day Direct

Zum Abschluss des großen Gaming-Sommer-Wochenendes meldet sich Microsoft mit dem Xbox Games Showcase 2026. Die Show läuft am Sonntag, den 7. Juni 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Direkt im Anschluss folgt außerdem eine eigene Gears of War: E-Day Direct, die tiefer in das kommende Gears-Abenteuer eintauchen soll.

Microsoft spricht von ersten Gameplay-Einblicken, großen Neuigkeiten zu kommenden Spielen aus den eigenen Studios sowie Projekten von Third-Party-Partnern. Für Xbox-Fans dürfte das also einer der wichtigsten Termine des Monats werden. Besonders interessant wird, wie viel Microsoft zu bereits bekannten Titeln zeigt und ob vielleicht auch die eine oder andere Überraschung im Gepäck ist.

Offizielle Xbox-Streams:

Xbox auf YouTube

Xbox auf Twitch

Alle wichtigen Termine im Überblick

State of Play: 2. Juni 2026, 23:00 Uhr deutscher Zeit

Summer Game Fest: 5. Juni 2026, 23:00 Uhr deutscher Zeit

Future Games Show Summer Showcase: 6. Juni 2026, 21:00 Uhr deutscher Zeit

Xbox Games Showcase: 7. Juni 2026, 19:00 Uhr deutscher Zeit

Gears of War: E-Day Direct: direkt im Anschluss an den Xbox Games Showcase

Damit ist der Juni für Gaming-Fans schon jetzt ziemlich gut gefüllt. Wer neue Trailer, frisches Gameplay und mögliche Überraschungen liebt, sollte sich die Abende also schon mal freihalten. Die große Frage bleibt nur: Welche Show liefert am Ende den Moment, über den danach alle reden?