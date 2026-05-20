Neue State of Play: Marvel’s Wolverine steht im Fokus

PlayStation-Fans sollten sich den 2. Juni dick im Kalender markieren, denn Sony hat offiziell eine neue Ausgabe der State of Play angekündigt. Die Präsentation soll mehr als 60 Minuten lang werden und sich um kommende Spiele für die PS5 drehen. Klingt erstmal nach einer klassischen Show voller Updates, aber ein Name dürfte direkt besonders hängen bleiben: Marvel’s Wolverine.

Die State of Play wird am Dienstag, den 2. Juni, um 23:00 Uhr deutscher Zeit live auf YouTube und Twitch übertragen. Wer also Lust auf neue Trailer, Gameplay-Szenen und vielleicht die eine oder andere Überraschung hat, bekommt hier den nächsten großen PlayStation-Abend serviert.

State of Play returns on June 2. The over hour-long show includes an extended look at Marvel’s Wolverine, plus news and updates on upcoming PS5 games: https://t.co/u88KNkpTla pic.twitter.com/OyYWoLXnQE — PlayStation (@PlayStation) May 20, 2026

Marvel’s Wolverine bekommt endlich mehr Raum

Den Auftakt der Show übernimmt Marvel’s Wolverine. Insomniac Games zeigt dabei mehr aus dem kommenden Third-Person-Action-Adventure und rückt vor allem Logans brutalen Kampfstil in den Fokus. Dazu kommen neue Details zum Spiel und wahrscheinlich genau die Gameplay-Szenen, auf die Fans seit der ersten Ankündigung warten.

Besonders spannend: Laut PlayStation erscheint Marvel’s Wolverine am 15. September 2026 exklusiv für die PS5. Damit rückt das Spiel endlich deutlich näher und dürfte für viele einer der wichtigsten PlayStation-Titel des Jahres werden. Nach den erfolgreichen Spider-Man-Spielen von Insomniac sind die Erwartungen natürlich entsprechend hoch. Wolverine bringt mit seinem härteren, direkteren Stil aber genau die richtige Grundlage mit, um der Marvel-Reihe spielerisch eine neue Richtung zu geben.

Mehr als nur Wolverine

Auch wenn Wolverine klar als großes Zugpferd der Show dient, will PlayStation bei der State of Play noch deutlich mehr zeigen. Sony verspricht Updates, Ankündigungen und Gameplay-Reveals von Top-Studios aus aller Welt. Welche Spiele konkret Teil der Präsentation sind, hat das Unternehmen bisher aber noch nicht verraten.

Genau das macht die Show natürlich interessant. Neben bereits bekannten PS5-Titeln könnten auch komplett neue Projekte auftauchen. Aktuell steht offiziell fest: Marvel’s Wolverine eröffnet die Präsentation, danach folgen weitere News und Updates zu kommenden PS5-Spielen. Insgesamt soll die Show über eine Stunde laufen.

Ein Pflichttermin für PS5-Fans

Mit über 60 Minuten Laufzeit fällt diese State of Play ungewöhnlich umfangreich aus. Wenn Sony hier nicht nur kleinere Updates zeigt, sondern auch größere Enthüllungen vorbereitet hat, könnte der 2. Juni für PlayStation-Fans richtig spannend werden.

Fest steht: Wolverine schärft schon mal die Krallen, und wir schauen natürlich ganz genau hin, was Sony sonst noch aus dem Ärmel zieht.