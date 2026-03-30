G2A und Echo Esports: Partnerschaft wird verlängert

Der digitale Marktplatz G2A.COM verlängert seine Partnerschaft mit der bekannten World of Warcraft-Gilde Echo Esports. Dadurch setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für den E-Sport. Gleichzeitig richtet sich der Fokus auf das kommende Race to World First (RWF) in World of Warcraft: Midnight.

Ein Jahrzehnt Engagement im E-Sport

G2A.COM engagiert sich seit über zehn Jahren aktiv im E-Sport. Insgesamt investierte das Unternehmen mehr als 12 Millionen Euro weltweit. Zudem unterstützte G2A über 70 professionelle Teams und mehr als 110 internationale Events. Deshalb zählt die Marke heute zu den etablierten Akteuren der Branche.

Die Partnerschaft mit Echo Esports spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn das Team gehört seit Jahren zur Weltspitze. Durch die erneute Zusammenarbeit stärkt G2A gezielt seine Präsenz im kompetitiven Gaming. Gleichzeitig profitieren Spieler und Fans von besseren Inhalten.

G2A und Echo Esports: Das Midnight Race to World First wird zur Herausforderung

Die Erweiterung WoW: Midnight bringt eine wichtige Neuerung. Erstmals erscheinen drei Raids gleichzeitig innerhalb einer Stufe. Dadurch entsteht eine sogenannte „Triple-Raid“-Struktur, die völlig neue Anforderungen stellt.

Die Raids Voidspire, Dreamrift und March on Quel’Danas laufen parallel. Deshalb müssen Gilden ihre Ressourcen klug verteilen. Außerdem spielt die Optimierung von Ausrüstung eine entscheidende Rolle. Insgesamt warten neun Bosse auf die Teams. Dazu gehören Imperator Averzian sowie das finale Szenario „Midnight Falls“.

Diese Struktur erhöht die Komplexität deutlich. Gleichzeitig steigt der Druck auf die Teams. Deshalb benötigen Top-Gilden wie Echo eine starke Organisation und zuverlässige Unterstützung.

Echo Esports greift erneut an

Echo Esports gehört auch 2026 zu den Top-Favoriten. Das Team belegte zuletzt den zweiten Platz weltweit. Deshalb ist das Ziel klar: der Gewinn des „World First“-Titels.

Dank der Partnerschaft mit G2A kann sich das Team voll auf den Wettbewerb konzentrieren. Zudem stellt G2A wichtige Ressourcen bereit. Dazu zählen technische Infrastruktur sowie ein professionelles Support-Team. Dadurch verbessert sich die Vorbereitung deutlich.

Gleichzeitig profitieren auch die Fans. Denn G2A unterstützt die Raid-Streams aktiv. Außerdem gibt es interaktive Aktionen während des Events. Eine spezielle Landingpage zeigt zusätzlich die Lieblingsspiele des Teams.

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Zeitplan des Race to World First

Das Race to World First startete am 17. März 2026. Zunächst wurden die Modi Normal und Heroic für Voidspire und Dreamrift freigeschaltet. Danach folgte am 24. März der Mythic-Modus. Dieser gilt als größte Herausforderung im Spiel.

Am 31. März wird schließlich der Raid „March on Quel’Danas“ veröffentlicht. Dadurch erreicht das Rennen seine entscheidende Phase. Viele Fans erwarten ein spannendes Finale.

Fazit: G2A und Echo Esports bleiben ein Erfolgsduo

Die Partnerschaft zwischen G2A und Echo Esports zeigt klare Wirkung. Einerseits stärkt sie die Wettbewerbsfähigkeit des Teams. Andererseits verbessert sie das Erlebnis für die Community.

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