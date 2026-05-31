Der Juni-Showdown: Alle großen Gaming-Events zusammengefasst im Überblick!

Der Juni steht vor der Tür und das bedeutet für uns Gamer traditionell: Es ist Hype-Saison! Auch ohne die klassische E3 lassen es sich die großen Publisher und Entwickler nicht nehmen, in der kommenden Woche ein absolutes News-Feuerwerk abzufackeln. Damit ihr bei den unzähligen Livestreams, Weltpremieren und Trailern nicht den Überblick verliert, haben wir für euch den ultimativen „Save the Date“-Guide zusammengestellt.

Macht die Notizen bereit, stellt den Kaffee kalt – hier sind die wichtigsten Termine der Woche chronologisch in der Übersicht:

Dienstag, 02.06. | 23:00 Uhr: PlayStation State of Play – Sony läutet die Event-Woche ein.

– Sony läutet die Event-Woche ein. Freitag, 05.06. | 22:00 Uhr: Summer Game Fest (Die große Eröffnungsshow) – Geoff Keighley bittet zum Main-Event mit den dicksten Ankündigungen.

– Geoff Keighley bittet zum Main-Event mit den dicksten Ankündigungen. Samstag, 06.06. | 01:00 Uhr (Nachts): Day of the Devs – Direkt im Anschluss an das SGF schlägt hier das Herz für kreative Indie-Perlen.

– Direkt im Anschluss an das SGF schlägt hier das Herz für kreative Indie-Perlen. Samstag, 06.06. | 18:00 Uhr: Wholesome Direct – Die perfekte Dosis für alle Liebhaber von Cozy Games und entspannten Abenteuern.

– Die perfekte Dosis für alle Liebhaber von Cozy Games und entspannten Abenteuern. Samstag, 06.06. | 21:00 Uhr: Future Games Show – Ein vollgepacktes Showcase mit brandneuen Trailern quer durch alle Genres.

– Ein vollgepacktes Showcase mit brandneuen Trailern quer durch alle Genres. Sonntag, 07.06. | 19:00 Uhr: Xbox Games Showcase – Microsofts großer Auftritt, bei dem die kommenden Blockbuster enthüllt werden.

– Microsofts großer Auftritt, bei dem die kommenden Blockbuster enthüllt werden. Sonntag, 07.06. | Direkt im Anschluss: Gears of War: E-Day Direct – Die exklusive Tiefenanalyse zu einem der meisterwarteten Xbox-Titel.

– Die exklusive Tiefenanalyse zu einem der meisterwarteten Xbox-Titel. Sonntag, 07.06. | 21:00 Uhr: PC Gaming Show – Der krönende Abschluss des Wochenendes, vollgepackt mit exklusiven PC-Ankündigungen und Gameplay.

Den Ausführlicheren Bericht zu den einzelnen Veranstaltungen findet ihr hier!