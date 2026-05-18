Das Lumibricks 17009 Cyberpunk Police HQ im Test

Mit dem Lumibricks 17009 Cyberpunk Police HQ erweitert Lumibricks seine futuristische Polizeiwelt um eine beeindruckende Kommandozentrale im markanten Cyberpunk-Stil. Das Cyberpunk Police HQ verbindet detailreiche Architektur mit aufwendiger Beleuchtung und erschafft eine atmosphärische Kulisse, die wie direkt aus einer neongetränkten Mega-City der Zukunft wirkt. Zahlreiche Lichtelemente und farbintensive Neon-Effekte verleihen dem Modell besonders bei Dunkelheit eine eindrucksvolle Präsenz und machen die Polizeistation zu einem echten Blickfang im Regal.

Besonders interessant wird das Set in Kombination mit dem bereits von uns getesteten Lumibricks 17008 Police Urban Convoy (zum Test). Der futuristische Polizeitruck ergänzt die Station optisch und thematisch perfekt und sorgt gemeinsam mit dem Cyberpunk Police HQ für eine stimmige Polizeiszenerie im Cyberpunk-Universum von Lumibricks.

Vielen Dank an Lumibricks für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Das Set Lumibricks 17009 Cyberpunk Police HQ stellt eine futuristische Polizeistation dar, die mit zahlreichen Räumen, Funktionen und interaktiven Details ausgestattet ist. Optisch setzt Lumibricks erneut auf eine Mischung aus industrieller Architektur, technischen Elementen und leuchtenden Neon-Akzenten, die perfekt zur Cyberpunk-Thematik passen.

Im Inneren der Polizeistation befinden sich verschiedene Einsatzbereiche, darunter ein Büro, eine Garage für Einsatzfahrzeuge sowie ein Bereich zur erkennungsdienstlichen Bearbeitung von Gefangenen. Natürlich darf auch eine Gefängniszelle nicht fehlen, wodurch das Modell viele Möglichkeiten zum Spielen und Präsentieren bietet. Mehrere Figuren beleben die Station zusätzlich und vermitteln den Eindruck eines aktiven Polizeihauptquartiers in einer dystopischen Zukunftsstadt.

Besonders hervorzuheben ist erneut die umfangreiche Beleuchtung. Zahlreiche Lichtquellen und Neon-Effekte setzen einzelne Gebäudebereiche gezielt in Szene und sorgen für eine intensive Cyberpunk-Atmosphäre. Gleichzeitig bleibt die Verkabelung dezent integriert, sodass die technische Umsetzung die Optik des Modells kaum beeinträchtigt.

In Kombination mit dem Police Urban Convoy entsteht zudem eine zusammenhängende Cyberpunk-Polizeiwelt, bei der Fahrzeug und Hauptquartier optisch perfekt aufeinander abgestimmt sind. Gerade Sammler und Fans futuristischer Szenarien dürften an dieser Kombination ihre Freude haben.

Modularität & Erweiterbarkeit

Das Cyberpunk Police HQ ist so konzipiert, dass es sich problemlos in eine größere Stadtkulisse integrieren lässt. Durch seine modulare Struktur und offene Architektur kann das Set als zentraler Baustein einer wachsenden Cyberpunk-Welt dienen. In Kombination mit weiteren Gebäuden, Straßen oder zukünftigen Lumibricks-Sets lässt sich die Polizeistation ideal erweitern. Damit fungiert das Modell nicht nur als Einzelgebäude, sondern auch als Ausgangspunkt für ein vollständiges Cyberpunk-Universum.

Technische Details

Themenwelt Lumibricks Bezeichnung Cyberpunk Police HQ Art.-Nummer 17009 Teileanzahl 1.716 Alter 16+ Veröffentlichung Mai 2026 Figuren 4 Stück Lichter 10 Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und als PDF Bauzeit ca. 4 bis 5 Stunden Abmessungen Höhe: 40,5 cm, Breite: 25,5 cm, Tiefe: 19,1 cm

Über Lumibricks

Lumibricks ist eine Marke für beleuchtete Klemmbaustein-Sets für Erwachsene, die das Bauen in eine neue, atmosphärische Dimension hebt. Unter dem Motto „Delight Day and Night“ verbinden die Sets modulare Architektur mit stimmungsvoller Beleuchtung und erzählen dabei eigene kleine Geschichten. Jedes Modell wird mit patentierten Bauteilen und hohem Qualitätsanspruch entwickelt, um ein präzises und langlebiges Bauerlebnis zu garantieren. Lumibricks versteht Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als kreative Ausdrucksform für Erwachsene – zum bewussten Bauen, Sammeln und stilvollen Präsentieren. Dabei steht vor allem die Community im Mittelpunkt, die durch gemeinsame Events und Inspirationen immer wieder neues Licht in die Welt des Bauens bringt.

Verpackung und Inhalt

Typisch für Lumibricks besitzt die Umverpackung einen schwarzen Hintergrund und ist auf der Vorderseite mit eine detaillierten Fotografie des fertigen Modells vor einem animierten Hintergrund gestaltet. Hier wird auch sehr schön die Lichtstimmung durch die integrierte Beleuchtung aufzeigt. Die Rückseite der Umverpackung zeigt eine mögliche Kombination mit anderen Sets der Serie und ist mit Warnhinweisen versehen.

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In der Verpackung finden sich neben der zweiteiligen, gedruckten Bauanleitung eine große Anzahl an Folienbeuteln für insgesamt 10 Baustufen, jede besteht dabei aus zwei bis vier einzelnen Tüten. Darüberhinaus findet sich noch ein kleiner oranger Karton, in dem sich alle Beleuchtungselemente befinden.

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Der Bauprozess

In der beiliegenden, dreiteiligen Bauanleitung wird der Aufbau des Sets Lumibricks 17009 Cyberpunk Police HQ sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig sowie gut nachvollziehbar beschrieben. In den Bauschritten wird auch die verdeckte Verlegung der Kabel sehr ausführlich dargestellt. Wer lieber das Tablet nutzt, der kann sich die Anleitung auch als PDF herunterladen.

Entsprechend der Nummerierung der Beutel ist der Aufbau ist in zehn Baustufen unterteilt. Es empfiehlt sich die Beutel im Vorfeld zu sortieren, da die Anzahl der Beutel pro Stufe variiert. Es gibt auch noch Spezialbeutel, die unter anderem die Steine für die Kabelführung, die Figuren und besonders große Platten beinhalten.

Auch eine Polizeistation benötigt ein stabiles Fundament, daher beginnen wir im ersten Schtitt damit, die Grundplatte aus einzelnen Platten zu bauen. Die Fahrspur für die Garage der Polizeiwachen legen wir auch direkt an und errichten die erste Wand der Wache.

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Im zweiten Schritt geht es mit großen Schritten weiter und wir bauen das Erdgeschoss weiter auf. Die Garage erhält ein Tor, dass wir über einen seitlichen Hebel bewegen können. Um es am oberen Punkt zu arretieren, können wir einen kleinen Bolzen unter den Hebel stecken.

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Im nächsten Schritt erhält die Garage noch eine leicht herausnehmbare Rückwand, so ist auch beim fertigen Gebäude ein leichter Zugriff auf das Innere möglich um die Szenerie zu ändern oder besonders interaktiv zu spielen. Darüber hinaus bauen wir in diesem Schritt das Pförtnerhäuschen an der Einfahrt zur Wache.

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Im vierten Schritt geht es mit der ersten Etage weiter. Die einzelnen Etagen sind nur leicht aufeinander arretiert und verfügen über Kontakte für die Stromübertragung, sodass ein Abnehmen möglich bleibt. In der ersten Etage beginnen wir damit einen Bürobereich zu bauen.

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Der nächste Bauschritt bauen wir die erste Etage weiter. An der rechten Seite entsteht ein Gefangenenbereich mit Gittern und einer futuristischen Verglasung.

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Im sechsten Schritt vervollständigen wir die erste Etage mit einem Bereich für die Erkennungsdienstliche Behandlung der Inhaftierten. Hier steht auch direkt ein Gefangener und wird für die Akte fotografiert.

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Nun folgt die zweite Etage. Diese beginnen wir getrennt vom restlichen Gebäude zu bauen. Hier wird sich später die Zelle für den Inhaftierten befinden. Natürlich erhält auch diese Etage wieder eine integrierte Beleuchtung.

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Weiter geht es im achten Schritt mit der zweiten Etage. Diese erhält eine große Glasfront und eine nochmals davon getrennte Verglasung der Zelle.

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Im vorletzten Schritt bauen wir die zweite Etage weiter und verleihen ihr unter anderem noch eine Rückseite. Darüber hinaus setzen wir diese nun auf dem bisher fertiggestellten Teil des Gebäudes auf.

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Im letzten Schritt folgen noch ein paar Details am Obergeschoss des Gebäudes. So platzieren wir ein Polizeiemblem an der Vorderseite. An einem durchsichtigen Stab montieren wir eine kleine Drohne, die sogar eine Beleuchtung erhält.

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Die Altersempfehlung des Sets ist mit 16+ angegeben. Angesichts des teilweise komplexen Aufbaus durchaus angemessen. Aber auch jüngere Klemmbaustein-Fans können dieses Modell erfolgreich fertigstellen, da die Bauanleitung wirklich sehr detailliert und gut nachvollziehbar gestaltet wurde.

Gestaltung und Qualität

Das Set Lumibricks 17009 Cyberpunk Police HQ ist ein hochwertiges, detailliertes Modell einer futuristischen Cyberpunk-Version einer Polizeiwache. Das Cyberpunk Police HQ greift viele klassische Stilmittel des Cyberpunk-Genres auf und verbindet futuristische Technik mit einer düsteren Großstadtatmosphäre. Besonders die zahlreichen Neon- und Lichteffekte verleihen der Polizeistation den typischen Look einer von Reklametafeln und künstlichem Licht geprägten Mega-City der Zukunft. Die industrielle Architektur mit sichtbaren technischen Elementen, kantigen Formen und funktionalen Bereichen wie Garage, Zelle und Erkennungsdienst unterstreicht den rauen Hightech-Charakter des Modells. Gemeinsam mit dem Police Urban Convoy entsteht so eine stimmige Cyberpunk-Kulisse, die direkt an bekannte Science-Fiction-Welten erinnert. Die Farbgestaltung des Cyberpunk Police HQ orientiert sich stark an klassischen Cyberpunk-Stilelementen. Dunkle Farben wie Schwarz, Grau und Blau bilden die technische und industrielle Grundlage des Modells, während die kräftigen orangefarbenen Akzente gezielt Kontraste setzen und den futuristischen Look unterstreichen. Besonders in Kombination mit den zahlreichen Beleuchtungseffekten entsteht dadurch die typische Neon-Atmosphäre einer dystopischen Cyberpunk-Metropole.

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Die Polizeistation bietet eine Vielzahl an Details und versteckten Funktionen. So lassen sich manche Wände öffnen oder herausnehmen, um einen besseren Zugriff und Blick auf das Innere zu bekommen. Viele drehbare und bewegliche Elemente sorgen für einen interaktiven Spielspaß.

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Integration zwischen Truck und Station

Noch größer wird der Spielspaß in Kombination mit dem Lumibricks 17008 Police Urban Convoy. Zwar ist das Fahrzeug aufgrund seiner Länge nicht vollständig in der Garage unterzubringen, findet bei geöffnetem Tor jedoch exakt in Garage und Einfahrt hinter der Schranke seinen Platz, wodurch die Szene sehr realistisch wirkt. In Kombination mit dem Lumibricks 17009 Cyberpunk Police HQ entfaltet das Set sein volles Potenzial, da Fahrzeug und Station optisch und funktional perfekt aufeinander abgestimmt sind. Beide Modelle ergänzen sich sowohl beim Spielen als auch als Display hervorragend und erzeugen gemeinsam eine stimmige Cyberpunk-Polizeiwelt mit zahlreichen Möglichkeiten für eigene Einsätze und Szenarien.

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Die Beleuchtung des Lumibricks 17009 Cyberpunk Police HQ ist eines der zentralen Highlights des Sets und prägt maßgeblich die gesamte Cyberpunk-Atmosphäre. Zahlreiche Lichtquellen setzen einzelne Gebäudebereiche gezielt in Szene und sorgen gemeinsam mit dem Lumibricks 17008 Police Urban Convoy für ein stimmiges Gesamtbild aus Fahrzeug- und Gebäudeillumination. Besonders die Kombination aus kühlen Blautönen und warmen Akzenten erzeugt starke Kontraste und eine sehr lebendige Optik. In Verbindung mit den transparenten Bauelementen entsteht ein eindrucksvolles Spiel aus Licht und Schatten, das die Architektur der Polizeistation deutlich hervorhebt und im Zusammenspiel mit dem Truck noch dynamischer wirkt. Dadurch wirkt das gesamte Ensemble auch im Dunkeln wie eine aktive, pulsierende Kommandozentrale einer futuristischen Mega-City. Ein besonders schönes Detail bleibt dabei das gravierte, beleuchtete Polizeischild sowie das rote Blinklicht der Drohne, die beide den futuristischen Charakter zusätzlich unterstreichen.

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Die einzelnen Klemmbausteine besitzen ein normales Gewicht, manche Hersteller verwenden sehr leichte Steine, was für Festigkeit und Qualität spricht. Die Farbgebung ist gleichmäßig und zueinander passend. Auch bei diesem Set hat Lumibricks das Kabelmanagement wieder sehr gut gelöst. An den Außenwänden sind nur kurze Kabelstücke sichtbar und besonders im Inneren verlaufen die Kabel fast vollständig verdeckt in den Wänden. Folgt man den Vorgaben der Bauanleitung hat man hier keine Probleme. Auch die Kabellänge ist gut gewählt und wir hatten keine Probleme mit zu langen oder zu kurzen Kabeln. Zur Bauanleitung gibt es nur anzumerken, dass die Farben in Druck und Realität teils stark abweichen, was insbesondere bei recht ähnlichen Blau- oder Grautönen irritieren kann. An einigen Stellen finden sich daher aber auch konkrete Hinweise auf die korrekte Farbe. Reihenfolge und Umfang der Bauschritte ist gut abgestimmt, lediglich an einer Stelle der Anleitung sind einmal zwei Schritte vertauscht, was aber kein Problem darstellt.

Lumibricks feiert Geburtstag

Zum 4. Jubiläum bietet Lumibricks im Zeitraum vom 21. Mai bis 31. Mai 2026 eine besondere Aktion für alle Kunden an. Während des Aktionszeitraums gibt es 15 % Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ab einem Bestellwert von 159 $ können Kunden zusätzlich ein exklusives Jubiläumsgeschenk auswählen, darunter unter anderem Magnete, Schlüsselanhänger oder weitere limitierte Sammlerstücke. Ab 219 $ Bestellwert gibt es sogar ein festes Geschenkset sowie ein zusätzlich frei wählbares Jubiläumsgeschenk. Das Geschenkset im Wert von 23,99–24,99 $ ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich, von denen eine ausgewählt werden kann.

Fazit

Mit dem Lumibricks 17009 Cyberpunk Police HQ liefert Lumibricks eine beeindruckende und atmosphärisch dichte Polizeistation im Cyberpunk-Stil, die vor allem durch ihre Detailtiefe und die starke Beleuchtung überzeugt. Das Set schafft es, eine lebendige futuristische Kommandozentrale darzustellen, die sowohl spielerisch als auch als Displaymodell voll funktioniert. Besonders in Kombination mit dem bereits getesteten Lumibricks 17008 Police Urban Convoy entfaltet das Set sein volles Potenzial. Fahrzeug und Station greifen perfekt ineinander und ergeben gemeinsam eine glaubwürdige, stimmige Cyberpunk-Polizeiwelt mit vielen narrativen Möglichkeiten.

Die vielen interaktiven Bereiche wie Garage, Zellenblock und Erkennungsdienst sorgen für hohen Spielwert, während die modulare Bauweise und die durchdachten Funktionen den Aufbau abwechslungsreich gestalten. Auch die Beleuchtung ist erneut ein echtes Highlight und setzt das Modell mit seinen Neon- und Kontrasteffekten eindrucksvoll in Szene. Insgesamt ist das Cyberpunk Police HQ ein sehr gelungenes Set, das Design, Funktion und Atmosphäre überzeugend miteinander verbindet und die Lumibricks-Cyberpunk-Reihe sinnvoll erweitert.

Das Baustein-Set 17009 Cyberpunk Police HQ wurde Game2Gether von Lumibricks für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.