Der Lumibricks 17008 Police Urban Convoy im Test

Mit dem Police Urban Convoy 17008 bringt Lumibricks ein außergewöhnliches Fahrzeug auf die Straße, das futuristisches Cyberpunk-Design mit technischen Funktionen kombiniert. Der schwere Polizeitruck wirkt wie direkt aus einer düsteren Neon-Metropole der Zukunft entnommen und hebt sich mit seiner kantigen Optik, den leuchtenden Elementen und den zahlreichen Details deutlich von klassischen Einsatzfahrzeugen ab. Besonders die integrierte Beleuchtung sorgt für eine eindrucksvolle Präsentation, sowohl im Regal als auch während des Spielens.

In der folgenden Review werden wir uns noch die passende Polizeistation anschauen.

Vielen Dank an Lumibricks für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Der Lumibricks 17008 Police Urban Convoy ist ein futuristischer Polizeitruck im markanten Cyberpunk-Stil. Das Modell verbindet massive Panzeroptik mit modernen Technologie-Elementen und vermittelt sofort den Eindruck eines schweren Einsatzfahrzeugs für gefährliche Missionen in einer dystopischen Großstadt. Zu den Highlights gehört die integrierte Beleuchtung mit Fahrlicht und Signallicht, die dem Fahrzeug eine besonders atmosphärische Wirkung verleiht. Die Batteriebox ist dabei sauber im Modell integriert und stört weder die Optik noch die Stabilität des Trucks.

Im Fahrerbereich findet eine Minifigur Platz, wodurch das Modell nicht nur als Displaystück, sondern auch zum Spielen geeignet ist. Am Heck befindet sich außerdem ein ausklappbarer Transportcontainer, der auch die gefährlichsten Gefangenen aufnimmt, der dem Fahrzeug zusätzliche Funktionalität verleiht und das Einsatzkonzept des Urban Convoy unterstreicht.

Themenwelt Lumibricks Bezeichnung Police Urban Convoy Art.-Nummer 17008 Teileanzahl 485 Alter 16+ Veröffentlichung Mai 2026 Figuren 1 Stück Lichter 8 Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und als PDF Bauzeit ca. 90 – 120 Minuten

Über Lumibricks

Lumibricks ist eine Marke für beleuchtete Klemmbaustein-Sets für Erwachsene, die das Bauen in eine neue, atmosphärische Dimension hebt. Unter dem Motto „Delight Day and Night“ verbinden die Sets modulare Architektur mit stimmungsvoller Beleuchtung und erzählen dabei eigene kleine Geschichten. Jedes Modell wird mit patentierten Bauteilen und hohem Qualitätsanspruch entwickelt, um ein präzises und langlebiges Bauerlebnis zu garantieren. Lumibricks versteht Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als kreative Ausdrucksform für Erwachsene – zum bewussten Bauen, Sammeln und stilvollen Präsentieren. Dabei steht vor allem die Community im Mittelpunkt, die durch gemeinsame Events und Inspirationen immer wieder neues Licht in die Welt des Bauens bringt.

Verpackung und Inhalt

Die Umverpackung besitzt einen schwarzen Hintergrund und ist auf der Vorderseite mit eine detaillierten Darstellung des fertigen Modells mit einer passenden Cyberpunk-Szenerie gestaltet, das auch sehr schön die Lichtstimmung aufzeigt. Seitlich finden sich noch Darstellungen, die Zeigen wie sich das fertige Fahrzeug öffnen und verändern lässt.

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In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung mehrere Folienbeuteln für insgesamt vier Baustufen. Darüberhinaus liegen noch zwei orange Beutel bei, in denen sich alle Beleuchtungselemente befinden.

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Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets Lumibricks 17008 Police Urban Convoy sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig sowie gut nachvollziehbar beschrieben. In den Bauschritten wird auch die verdeckte Verlegung der Kabel sehr ausführlich dargestellt. Wer lieber das Tablet nutzt, der kann sich die Anleitung auch als PDF herunterladen.

Der Aufbau ist in vier Baustufen unterteilt. Es empfiehlt sich die Beutel im Vorfeld zu sortieren, da die Anzahl der Beutel pro Stufe variiert. Es gibt auch noch Spezialbeutel, die unter anderem die Steine für die Kabelführung beinhalten.

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Jedes Fahrzeug braucht eine stabile Basis, daher beginnen wir auch hier mit dem Fahrzeugboden, in den die Mechanik für die verstellbaren Räder integriert wird. Darüber hinaus findet die Batteriebox am Unterboden Platz und im Fahrzeug platzieren wir den Verteiler und montieren die Frontbeleuchtung.

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In großen Schritten wächst unser Fahrzeug. Wir erweitern die Struktur und integrieren weitere Beleuchtungselemente. Die Kabel führen wir hierbei überwiegend versteckt und teilweise durch den Fahrgastraum.

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Das Fahrzeug nähert sich der Fertigstellung und es fehlen eigentlich nur noch Dach, Heckklappe und die Räder.

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Im vierten Schritt wird unser Truck bereits fertig. Das Dach ist abnehmbar ausgeführt und auch die Heckklappe lässt sich öffnen. Hinter ihr verbirgt sich die herausziehbare Gefangenenzelle.

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Die Altersempfehlung des Sets ist mit 16+ angegeben. Angesichts des teilweise komplexen Aufbaus durchaus angemessen. Aber auch jüngere Klemmbaustein-Fans können dieses Modell erfolgreich fertigstellen, da die Bauanleitung wirklich sehr detailliert und gut nachvollziehbar gestaltet wurde.

Gestaltung und Qualität:

Der Lumibricks 17008 Police Urban Convoy ist ein eindrucksvolles Fahrzeug, dass an die Einsatztrucks von S.W.A.T. und anderen Spezialeinheiten erinnert. Passend zur Cyberpunkt-Thematik ist es futuristisch gestaltet und mit zur Thematik passenden Elementen versehen.

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Der Truck bietet nicht nur effektvolle Lichteffekte, sondern auch viele interaktive Funktionen zum Spielen. So lassen sich am Fahrgastraum Türen und Dach öffnen, sodass Figuren Platz nehmen können. Besonders spannend ist aber der Transportcontainer für die Gefangenen. Nimmt man das Dach ab, kann man diesen herausklappen und abnehmen. Aber auch die Räder lassen sich um 90° nach unten wegkippen.

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So wie wir es von Lumibricks kennen ist auch hier die Beleuchtung wieder besonders effektvoll. Natürlich verfügt der Truck über ein rot-blaues-Blinklicht, aber auch Innenraumbeleuchtung, Fahrlicht und ein rotes Neoneffekt-Licht sind am Fahrzeug zu finden. Das Highlight der Beleuchtung ist jedoch das beidseitig beleuchtete Police-Emblem des Fahrzeugs.

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Die einzelnen Klemmbausteine besitzen ein normales Gewicht, manche Hersteller verwenden sehr leichte Steine, was hier jedoch für Festigkeit und Qualität spricht. Die Farbgebung ist gleichmäßig und zueinander passend, manche Steine verfügen jedoch über leichte Kratzer. Auch bei diesem Set hat Lumibricks das Kabelmanagement wieder sehr gut gelöst. An den Außenwänden sind nur kurze Kabelstücke sichtbar und besonders im Inneren verlaufen die Kabel fast vollständig verdeckt, nur im Fahrgastraum sind sie sichtbar. Die Batteriebox ist gut zugänglich am Fahrzeugboden platziert. Folgt man den Vorgaben der Bauanleitung hat man hier keine Probleme die Kabel ordentlich zu verlegen. Auch die Kabellänge ist gut gewählt und wir hatten keine Probleme mit zu langen oder zu kurzen Kabeln.

Fazit:

Mit dem Police Urban Convoy 17008 liefert Lumibricks erneut ein außergewöhnliches Klemmbaustein-Set ab, das sich klar von klassischen Fahrzeugmodellen abhebt. Besonders die Kombination aus futuristischem Cyberpunk-Design, umfangreicher Beleuchtung und zahlreichen Spielfunktionen macht den Police Urban Convoy zu einem echten Blickfang.

Der Aufbau gestaltet sich dank der sehr detaillierten Anleitung angenehm und nachvollziehbar, auch wenn die Kabelführung stellenweise etwas Konzentration verlangt. Dafür wird man am Ende mit einem stabilen und äußerst atmosphärischen Modell belohnt. Die vielen Lichtquellen, vom Fahrlicht über die Innenraumbeleuchtung bis hin zum markanten Police-Emblem, sorgen insbesondere im Dunkeln für eine beeindruckende Präsentation.

Auch funktional überzeugt der Truck mit vielen cleveren Details. Türen und Dach lassen sich öffnen, die Gefangenenzelle kann herausgeklappt und entnommen werden und selbst die verstellbaren Räder verleihen dem Modell einen zusätzlichen futuristischen Charakter. Gleichzeitig zeigt Lumibricks erneut, wie gut sich Beleuchtung und Kabelmanagement in ein Klemmbaustein-Set integrieren lassen.

Wer ein außergewöhnliches Display-Modell mit starker Cyberpunk-Atmosphäre sucht und gleichzeitig Freude an technischen Funktionen und Beleuchtung hat, erhält mit dem Lumibricks 17008 Police Urban Convoy ein rundum gelungenes Gesamtpaket.

Das Baustein-Set Police Urban Convoy 17008 wurde Game2Gether von Lumibricks für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.