CD Projekt Red bringt neues Witcher 3-DLC „Songs of the Past“ mit zur Gamescom!

Nach der sensationellen Ankündigung der dritten großen Story-Erweiterung „Songs of the Past“ für The Witcher 3: Wild Hunt legt CD Projekt Red jetzt direkt den nächsten Hammer nach: Das polnische Entwicklerstudio hat offiziell bestätigt, dass sie mit dem neuen Mega-Projekt im Gepäck zur Gamescom 2026 nach Köln reisen werden!

Wie das Studio über seine Kanäle bekannt gab, wird die kommende Erweiterung im Publikumsbereich (Entertainment Area) der Messe eine zentrale Rolle spielen. Für Fans vor Ort ist das die erste große Gelegenheit, handfeste Lebenszeichen und neue Einblicke in das für 2027 angekündigte Rollenspiel-Highlight zu erhaschen.

Nach den epischen Vorgängern Hearts of Stone und Blood and Wine markiert der Messe-Auftritt in Köln den offiziellen Startschuss für die Marketing-Phase der Co-Entwicklung mit Fool’s Theory. Wer Geralts nächstes (und vermutlich letztes) großes Abenteuer also hautnah erleben will, sollte sich den Spätsommer in Köln dick im Kalender anstreichen!

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