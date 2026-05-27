The Witcher 3 lebt weiter: Songs of the Past bringt Geralt zurück

Geralt von Riva ist offenbar noch nicht fertig mit Monstern, alten Liedern und unbezahlten Hexeraufträgen: Mit The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past wurde überraschend eine neue Erweiterung für eines der beliebtesten Rollenspiele überhaupt angekündigt.

Geralt kehrt noch einmal auf den Pfad zurück

Medallion’s humming… that can only mean one thing! It’s time to announce The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past! ⚔️ This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It’s being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdc — The Witcher (@thewitcher) May 27, 2026

Das Medaillon summt wieder, Plötze darf vermutlich schon mal gesattelt werden und irgendwo wartet garantiert schon der nächste Hexerauftrag: The Witcher 3: Wild Hunt bekommt tatsächlich eine neue Erweiterung. CD PROJEKT RED hat mit Songs of the Past überraschend frischen Content für das gefeierte Rollenspiel angekündigt, das viele Fans eigentlich längst als abgeschlossen betrachtet hatten.

Erscheinen soll die Erweiterung im Jahr 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher noch nicht. Klar ist aber: Wer gehofft hat, noch einmal mit Geralt von Riva durch die Welt von The Witcher 3 zu ziehen, bekommt tatsächlich neues Futter für den nächsten Ausflug auf den Pfad.

Songs of the Past entsteht mit Fool’s Theory

Entwickelt wird die neue Erweiterung nicht nur direkt bei CD PROJEKT RED. Das Studio arbeitet dafür mit Fool’s Theory zusammen. Der Name dürfte Witcher-Fans bereits bekannt vorkommen, denn Fool’s Theory ist auch am Remake des ersten The Witcher beteiligt.

Konkrete Details zur Story, zum Umfang oder zu neuen Gebieten gibt es aktuell noch nicht. Offiziell heißt es bisher nur, dass Songs of the Past Geralt von Riva erneut auf den Pfad schicken wird. Der Titel selbst klingt dabei schon sehr nach Vergangenheitsbewältigung, alten Liedern, alten Schuldgefühlen und vermutlich genau der Art melancholischer Fantasy, für die The Witcher 3 bis heute geliebt wird. Bestätigt ist das natürlich noch nicht, aber der Name lädt zumindest ordentlich zum Spekulieren ein.

Die erste große Rückkehr seit Blood and Wine

Besonders spannend ist die Ankündigung, weil The Witcher 3: Wild Hunt inzwischen längst als abgeschlossen galt. Nach Hearts of Stone und Blood and Wine schien Geralts Geschichte im Spiel eigentlich ihren runden Abschluss gefunden zu haben. Vor allem Blood and Wine wurde von vielen Fans als ziemlich perfekter Abschied vom Hexer gelesen.

Dass CD PROJEKT RED jetzt trotzdem noch einmal eine neue Erweiterung nachlegt, ist deshalb mehr als nur eine kleine Zusatzmeldung. The Witcher 3 erschien ursprünglich 2015 und gehört bis heute zu den wichtigsten Rollenspielen der letzten Jahre. Über zehn Jahre nach Release kehrt also eines der beliebtesten RPGs überhaupt noch einmal mit frischem Inhalt zurück.

Mehr Infos folgen im Spätsommer

Noch müssen Fans sich allerdings gedulden. CD PROJEKT RED hat angekündigt, dass weitere Informationen zu The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past im späten Sommer folgen sollen. Dann dürfte sich zeigen, wie groß die Erweiterung wirklich wird, welche Rolle Geralt diesmal übernimmt und ob uns vielleicht bekannte Orte oder Figuren wieder begegnen.

Bis dahin bleibt vor allem eines hängen: The Witcher 3 ist offenbar noch nicht ganz fertig mit uns. Und ganz ehrlich, wenn irgendwo ein Hexerauftrag auf Geralt wartet, sagen vermutlich nur sehr wenige Fans nein.