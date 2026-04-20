The Mandalorian and Grogu: Final Trailer zum großen Star-Wars-Comeback

Der finale Trailer zu The Mandalorian and Grogu ist da und bringt das Star-Wars-Feeling zurück auf die große Leinwand. Nach Jahren ohne Kinofilm kehrt das Franchise 2026 endlich zurück.

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Action, Emotionen und viele bekannte Gesichter bei The Mandalorian and Grogu

Der Trailer zeigt eine Mischung aus spektakulären Action-Szenen und emotionalen Momenten zwischen Din Djarin und Grogu. Besonders auffällig ist, wie stark die Beziehung der beiden erneut im Mittelpunkt steht. Gleichzeitig gibt es reichlich Fanservice: Stormtrooper, große Schlachten und neue wie bekannte Figuren sind mit dabei. Trotz vieler Eindrücke hält sich der Trailer mit konkreten Storydetails zurück. Klar ist aber: Die beiden Helden geraten in eine größere galaktische Bedrohung rund um Überreste des Imperiums. Offiziell setzt die Handlung nach der Serie an und dreht sich um eine Mission im Auftrag der New Republic.

Grogu im Fokus

Ein Highlight des Trailers ist ganz klar Grogu. Seine Kräfte scheinen weiter gewachsen zu sein, und er spielt eine aktivere Rolle als je zuvor. Das verstärkt auch die emotionale Komponente des Films, die stark auf die „Vater-Sohn“-Dynamik zwischen ihm und dem Mandalorianer setzt. Der Film erscheint am 22. Mai 2026 weltweit im Kino und markiert das erste Star-Wars-Kinoabenteuer seit mehreren Jahren.