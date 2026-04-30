Subnautica 2 taucht am 14. Mai in den Early Access ab

Lange mussten Fans warten, jetzt wird es endlich konkret: Subnautica 2 hat nicht nur einen neuen Cinematic Trailer bekommen, sondern auch einen festen Termin für den Early Access.

Der nächste Tauchgang steht kurz bevor

Alle Sauerstofftanks bereit? Subnautica 2 hat endlich einen konkreten Termin bekommen. Wie Unknown Worlds offiziell bekannt gegeben hat, startet der Early Access von Subnautica 2 am 14. Mai 2026 um 8:00 Uhr PDT, also bei uns in Deutschland um 17:00 Uhr. Damit ist der nächste große Ausflug in die Tiefen einer fremden Alien-Welt nur noch wenige Wochen entfernt.

Passend zur Ankündigung wurde auch der Early Access Cinematic Trailer veröffentlicht.

Zurück unter Wasser, aber diesmal nicht allein

Subnautica 2 bleibt dem bekannten Kern der Reihe treu: Erkunden, Überleben, Crafting und natürlich dieses ganz besondere Gefühl, dass unter einem im Wasser vielleicht etwas schwimmt, das man lieber nicht aus der Nähe sehen möchte. Der neue Teil führt euch auf eine komplett neue Alien-Welt und wird von Unknown Worlds Entertainment entwickelt.

Eine der größten Neuerungen ist dabei der Koop-Modus. Subnautica 2 soll weiterhin als Singleplayer-Erlebnis funktionieren, kann aber optional auch online mit bis zu drei weiteren Spielern gespielt werden. Insgesamt könnt ihr also mit bis zu vier Personen gemeinsam abtauchen, Basen bauen, Ressourcen sammeln und euch vermutlich gegenseitig anschreien, sobald irgendwo im dunklen Wasser etwas Großes auftaucht.

Was steckt im Early Access?

Zum Start wird Subnautica 2 noch nicht die vollständige Version des Spiels sein. Das betonen die Entwickler auch ganz klar. Die Early-Access-Version soll unter anderem einen Mehrspielermodus, mehrere Biome, erste erzählerische Inhalte sowie verschiedene Kreaturen und herstellbare Gegenstände enthalten. Weitere Inhalte sollen im Laufe der Entwicklung nachgereicht werden, darunter neue Biome, Kreaturen, Crafting-Optionen, Features und Story-Elemente.

Auch technisch sollte man also im Hinterkopf behalten: Early Access bedeutet hier wirklich Early Access. Bugs, unfertige Funktionen und Performance-Probleme können vorkommen. Gleichzeitig möchte Unknown Worlds das Feedback der Community aktiv nutzen, um Subnautica 2 weiterzuentwickeln. Laut Steam-Seite rechnen die Entwickler aktuell damit, dass die Early-Access-Phase ungefähr zwei bis drei Jahre dauern könnte.

Plattformen, Preis und Game Pass

Subnautica 2 erscheint im Early Access für PC und Xbox Series X|S. Auf dem PC wird das Spiel über Steam, den Epic Games Store sowie den Microsoft Store beziehungsweise die Xbox-App verfügbar sein. Außerdem soll Subnautica 2 direkt im Game Pass landen. Der Preis liegt zum Early-Access-Start bei 29,99 US-Dollar, wobei der regionale Europreis je nach Store abweichen kann. Nach der Early-Access-Phase soll der Preis steigen.

Für Fans der Reihe ist das also ein ziemlich spannender Moment. Nach Subnautica und Subnautica: Below Zero geht es endlich wieder in die Tiefe, diesmal mit neuer Welt, neuen Gefahren und der Möglichkeit, nicht komplett allein durch das unbekannte Wasser zu treiben.

Der Ozean ruft wieder

Mit dem festen Early-Access-Termin wird Subnautica 2 plötzlich sehr real. Natürlich bleibt abzuwarten, wie umfangreich und rund die erste spielbare Version wirklich sein wird. Aber allein die Mischung aus fremder Alien-Welt, Survival, Koop und dieser typischen Subnautica-Anspannung dürfte reichen, um viele Fans direkt wieder in die Tiefe zu ziehen.

Am 14. Mai heißt es also: Luft anhalten, Taschenlampe an und bitte nicht zu lange nach unten schauen.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer ansehen: