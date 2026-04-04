South of Midnight auf PS5 – so gut läuft der PlayStation-Port

Ein Jahr nach dem ursprünglichen Release kommt South of Midnight auf die PlayStation-Konsolen. Auf der PS5 Pro zeigt sich dabei ein Port, der technisch vor allem durch Stabilität auffällt. Mit der Portierung des prämierten Spiels liefert Compulsion Games der Playstation-Welt eine saubere Umsetzung, die das Game flüssig und in hoher Bildqualität auf Sonys Hardware bringt. Für diesen Artikel wurde das Spiel auf einer Playstation 5 Pro getestet.

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South of Midnight auf PS5 Pro – 60 fps und ein scharfes Bild

Technisch präsentiert sich South of Midnight auf der PS5 Pro in guter Form. Das Spiel läuft mit 60 fps und setzt auf eine dynamische 4K-Ausgabe. Die Bildrekonstruktion des Pro-Modells unterstützt diese stabile Leistung und sorgt für ein stabil scharfes Bild.

Von der stärkeren Hardware profitiert die PS5-Pro-Version durchaus, doch South of Midnight ist kein Titel, der den Griff zur Pro-Konsole plötzlich zur Pflicht macht. South of Midnight gehört eher zu den Titeln, die auf allen aktuellen Systemen bereits sehr gut optimiert sind. Entsprechend zurückhaltend fällt der Mehrwert auf der Pro aus.

Das ist keine Schwäche des Ports, sondern eher ein Hinweis auf die generell gute Optimierung des Spiels. Die PS5 Pro liefert hier die technisch sauberste PlayStation-Version, aber keinen spektakulären Sprung. Der Zugewinn bleibt im Bereich von etwas mehr Bildschärfe und einer etwas stabileren hohen Auflösung.

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Grafikoptionen bleiben überschaubar

Wer auf umfangreiche Grafikmenüs hofft, bekommt bei South of Midnight nur eine eher schlanke Auswahl. In den Optionen lassen sich unter anderem der Stop-Motion-Effekt sowie Motion Blur anpassen. Gerade der Stop-Motion-Look gehört sichtbar zur Identität des Spiels, kann aber, wenn es störend wirkt oder zu motion sickness kommen sollte, deaktiviert werden.

Insgesamt fällt der technische Feinschliff in den Menüs eher übersichtlich aus. Der Port setzt also nicht auf eine Vielzahl an Darstellungsmodi oder tiefgreifende Grafikprofile, sondern auf eine klare Standardlösung. Das passt zum Gesamteindruck dieser Version: unkompliziert, funktional und sichtbar auf einen stabilen Betrieb ausgelegt.

Accessibility und Komfort gehören zu den Stärken

Zu den klaren Stärken von South of Midnight zählt weiterhin die Accessibility. Schon die Menüs machen deutlich, dass Anpassungs- und Komfortoptionen ein zentraler Bestandteil des Spiels sind. Der Port überzeugt damit nicht nur technisch, sondern auch bei der Zugänglichkeit. Dass South of Midnight für diesen Bereich bereits ausgezeichnet wurde, passt ins Bild.

Speicherplatz, Format und Preis

Bei den Rahmendaten des Ports fallen gibt es keine großen Überraschungen: South of Midnight belegt auf der PlayStation 44,29 GB. Das Spiel erscheint digital und auf Disc. Preislich bewegt sich der Titel im Bereich von rund 70 Euro und liegt damit im Segment eines größeren Vollpreis-Releases, ohne sich als günstiger Nachzügler zu positionieren.

Das unterstreicht die Ambitionen, dass die PlayStation-Version nicht nur eine kleine Nebenverwertung sein soll, sondern ein regulärer Konsolenrelease mit vollständigem Marktauftritt.

South of Midnight auf PS5 Pro – Fazit: sehr gut optimiert, aber ohne Wow-Effekt

South of Midnight erhält auf der PS5 Pro einen gelungenen Port, der vor allem durch seine saubere Optimierung überzeugt. Dynamische 4K, 60 fps und ein scharfes Bild sorgen für eine technisch runde Fassung, die auf Sonys stärkerer Konsole zuverlässig läuft. Dazu kommen sinnvolle Anpassungsoptionen und eine starke Accessibility-Ausstattung.

Gleichzeitig bleibt diese Version bewusst unspektakulär. Der Abstand zur normalen PS5 fällt klein aus, die Grafikoptionen bleiben überschaubar, und der technische Mehrwert der Pro ist eher fein als fundamental. Unter dem Strich steht damit eine sehr stabile und gut optimierte PS5-(Pro)Fassung, die nicht mit großen Effekten protzt, sondern mit sauberer Arbeit überzeugt.

Infobox: South of Midnight auf PS5

Release: 31.03.2026

Plattform: PS5, getestet auf PS5 Pro

Preis: ca. 70 Euro

Größe: 44,29 GB

Veröffentlichung: digital und auf Disc

Performance: 60 fps

Auflösung: dynamische 4K

PS5 Pro: leicht schärferes Bild, stabilere hohe Auflösung

Controller-Features: DualSense nur dezent genutzt

Optionen: Stop-Motion deaktivierbar, Motion Blur abschaltbar

Stärke des Ports: stabil, sauber optimiert, gute Accessibility