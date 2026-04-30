Resident Evil: Teaser zeigt neue Version mit eigener Story

Sony Pictures hat den ersten Teaser zur kommenden Resident Evil-Verfilmung veröffentlicht. Der Film stammt von Regisseur Zach Cregger und bringt frischen Wind in das bekannte Horror-Universum.

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Neuer Ansatz statt bekannter Story aus Resident Evil

Im Gegensatz zu früheren Verfilmungen setzt der neue Film nicht auf bekannte Figuren oder Handlungsstränge aus den Spielen. Stattdessen erzählt er eine komplett neue Geschichte innerhalb des Universums. Im Mittelpunkt steht die Figur Bryan, gespielt von Austin Abrams. Trotz neuer Story bleibt der Film eng an den Stärken der Spiele orientiert. Laut Cregger soll die Handlung wie in den Games aufgebaut sein: eine Reise von einem Punkt zum nächsten, bei der sich die Spannung immer weiter steigert. Besonders Resident Evil 4 diente dabei als wichtige Inspiration.

Viele versteckte Details für Fans

Auch wenn bekannte Charaktere fehlen, dürfen sich Fans auf zahlreiche Easter Eggs freuen. Dazu gehören ikonische Elemente wie Heilitems, die originalgetreu inszeniert wurden. Der Film soll sich also vertraut anfühlen, ohne einfach nur die Spiele nachzuerzählen. Resident Evil kommt am 18. September 2026 in die Kinos. Mit seinem neuen Ansatz könnte der Film sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans ansprechen.