Professor Layton and the New World of Steam kommt auch für PS5 & PC

Level-5 erweitert die Plattformen für sein neues Abenteuer: Professor Layton and the New World of Steam erscheint nicht nur für Nintendo Switch und Switch 2, sondern auch für PlayStation 5 und PC.

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Neue Geschichte von Professor Layton nach einem Fan-Favoriten

Das Spiel setzt ein Jahr nach den Ereignissen von Prof. Layton and the Unwound Future an und schlägt damit ein neues Kapitel in der beliebten Reihe auf. Professor Layton und sein treuer Begleiter Luke reisen in die amerikanische Stadt Steam Bison, wo sie ein neues Rätsel erwartet. Steam Bison wird als schnell wachsende Metropole beschrieben, die von moderner Dampftechnologie angetrieben wird. Die Stadt soll sogar London in ihrer Entwicklung übertreffen und dient als Schauplatz für eine neue, geheimnisvolle Geschichte. Wie gewohnt stehen Rätsel, Erkundung und Story im Mittelpunkt.

Release noch 2026 geplant

Ein genaues Datum gibt es noch nicht, doch der Release ist weiterhin für 2026 angesetzt. Mit der erweiterten Plattform-Auswahl dürfte das neue Layton-Abenteuer deutlich mehr Spieler erreichen als seine Vorgänger.