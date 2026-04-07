Level-5 Vision 2026 angekündigt: Endlich Updates aus Japan?

Das japanische Studio Level-5 hat ein neues Showcase angekündigt: Level-5 Vision 2026 findet am 10. April 2026 statt und soll einen Ausblick auf kommende Projekte geben.

Inhalte bleiben streng geheim

CEO Akihiro Hino hält sich bewusst bedeckt. Laut ihm wird das gesamte Line-up bis zur Show geheim gehalten, um Fans mit echten Überraschungen zu begeistern. Das lässt darauf schließen, dass sowohl neue Ankündigungen als auch Updates zu bekannten Projekten möglich sind. Ein möglicher Kandidat für das Event ist Decapolice, das zuletzt auf 2026 verschoben wurde. Sollte der Release weiterhin für dieses Jahr geplant sein, dürfte es beim Showcase eine wichtige Rolle spielen. Auch andere bekannte Marken könnten auftauchen, etwa neue Infos zu kommenden Titeln oder bisher unangekündigte Projekte.

Level-5 im Aufwind

Nach einigen ruhigeren Jahren hat das Studio zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen. Mit Spielen wie Fantasy Life i und Inazuma Eleven Victory Road sowie dem kommenden Professor Layton and the New World of Steam baut das japanische Studio sein Portfolio weiter aus. Das kommende Event dürfte zeigen, wie es mit den beliebten Marken und neuen Ideen weitergeht.