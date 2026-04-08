Neue Hinweise auf Remakes von Persona 1 und 2

Zum 30-jährigen Jubiläum der beliebten RPG-Reihe Persona sorgt neue Merchandise für Spekulationen. Denn die frisch veröffentlichte Kollektion könnte mehr bedeuten als nur Fanartikel.

Auffällige Namen von Persona 1 und 2 sorgen für Aufmerksamkeit

Die neue Produktreihe umfasst unter anderem Shirts, Hoodies, Caps und Smartphone-Hüllen, soweit nichts Ungewöhnliches. Interessant wird es jedoch bei den Bezeichnungen:

Persona 1 Origins

Persona 2 Duality

Diese neuen Titelzusätze sind bislang nicht offiziell als Spiele angekündigt worden und wirken wie mögliche Namen für Remakes oder Remaster. Dass gerade diese beiden Teile hervorgehoben werden, lässt Fans aufhorchen. Während Persona 3 Reload bereits erschienen ist und ein Remake von Persona 4 erwartet wird, fehlen die ersten beiden Serienteile bislang in moderner Form.

Das Jubiläumsjahr bietet die ideale Gelegenheit, die komplette Hauptreihe neu aufzulegen und auch jüngeren Spielern zugänglich zu machen. Offiziell bestätigt ist zwar noch nichts, doch die aktuellen Hinweise sind die bislang deutlichsten, dass Persona 1 und 2 ein Comeback feiern könnten.