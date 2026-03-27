Sony erhöht Preise für PlayStation 5 weltweit deutlich

Gaming wird teurer: Sony Interactive Entertainment hat eine globale Preiserhöhung für die PlayStation 5, die PlayStation 5 Pro sowie den PlayStation Portal angekündigt. Die neuen Preise treten ab dem 2. April 2026 in Kraft.

Deutliche Aufschläge bei der Hardware

Besonders auffällig: Die Preisanstiege fallen spürbar aus. In den USA kostet die Standard-PS5 künftig 100 Dollar mehr, während die PS5 Pro sogar um 150 Dollar teurer wird. Auch in Europa und anderen Regionen steigen die Preise entsprechend an. Damit entfernt sich Sony weiter von der früher üblichen Praxis, Hardware im Laufe ihres Lebenszyklus günstiger zu machen.

Neue Preise im Überblick

Für Europa gelten künftig folgende Preise:

PS5: 649,99 €

PS5 Digital Edition: 599,99 €

PS5 Pro: 899,99 €

Auch die PlayStation Portal wird teurer und liegt nun bei 249,99 €.

Gründe laut Sony

Sony verweist auf die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage weltweit. Steigende Kosten und wirtschaftlicher Druck hätten das Unternehmen zu diesem Schritt gezwungen. Gleichzeitig betont Sony, dass man weiterhin in hochwertige und innovative Spielerlebnisse investieren wolle – auch wenn die Entscheidung Auswirkungen auf die Community habe.

Die Preiserhöhung zeigt, dass sich der Konsolenmarkt verändert. Statt günstiger zu werden, steigen die Preise für Hardware inzwischen eher – ein Trend, der sich bereits in den letzten Jahren angedeutet hat.