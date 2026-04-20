Dragon Ball Xenoverse 3 angekündigt, letztes Werk von Akira Toriyama?

Große Neuigkeiten für Dragon-Ball-Fans: Dragon Ball Xenoverse 3 wurde offiziell angekündigt und trägt eine ganz besondere Handschrift. Serien-Schöpfer Akira Toriyama war noch persönlich an der Entwicklung beteiligt, bevor er 2024 verstarb.

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Zukunft der Dragon-Ball-Welt

Das Spiel führt die Reihe in eine neue Zeitlinie: Die Handlung spielt im sogenannten AGE 1000, also deutlich nach den bekannten Ereignissen der Hauptserie. Damit wagt das Spiel einen spannenden Blick in die Zukunft des Dragon-Ball-Universums – inklusive neuer Charaktere und Designs, die noch auf Ideen von Toriyama selbst basieren. Die offizielle Enthüllung fand im Rahmen des Dragon Ball Games Battle Hour 2026 in Los Angeles statt. Dort wurde auch der erste Trailer gezeigt, der bereits die futuristische Richtung andeutet. Auch im dritten Teil bleibt das bekannte Konzept erhalten:

Eigener Charakter erstellen

Im Dragon-Ball-Universum frei agieren

Story und Rollenspiel-Elemente kombinieren

Starker Fokus auf Online-Multiplayer

Gerade der Multiplayer soll erneut eine zentrale Rolle spielen, da dieser schon im Vorgänger besonders beliebt war.

Erfolgreiche Reihe wird fortgesetzt

Der Vorgänger Dragon Ball Xenoverse 2 entwickelte sich zu einem riesigen Erfolg mit über 10 Millionen verkauften Einheiten. Kein Wunder also, dass Bandai Namco und Entwickler Dimps die Reihe fortsetzen. Dragon Ball Xenoverse 3 soll 2027 für PlayStation 5 erscheinen. Weitere Details zum Gameplay und Umfang werden in den kommenden Monaten erwartet.