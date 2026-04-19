Dragon Ball Sparking Zero: Neuer DLC „Super Limit-Breaking NEO“

Bandai Namco hat mit einem neuen Trailer frisches Material zum kommenden DLC „Super Limit-Breaking NEO“ für Dragon Ball Sparking Zero veröffentlicht und der hat es in sich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Massives Charakter-Update für Dragon Ball Sparking Zero

Der DLC bringt offenbar eine ganze Reihe neuer Kämpfer ins Spiel. Laut ersten Infos sollen über 30 zusätzliche Charaktere enthalten sein, darunter Figuren aus Dragon Ball, GT sowie weiteren Teilen der Reihe. Damit wird das ohnehin schon große Roster nochmals deutlich erweitert. Neben neuen Kämpfern deutet der Trailer auch auf zusätzliche Inhalte hin. Im Gespräch sind neue Modi, Herausforderungen und Erweiterungen bestehender Features. Konkrete Details dazu stehen zwar noch aus, aber alles deutet auf ein umfangreiches Update hin.

Release im Sommer 2026

Der DLC soll im Sommer 2026 erscheinen und dürfte einer der größten Content-Drops für das Spiel werden. Für Fans der Reihe ist das Update besonders spannend, da viele Charaktere aus verschiedenen Dragon-Ball-Ären zusammenkommen. Gerade die Mischung aus klassischen Figuren und neueren Varianten könnte für frischen Wind im Gameplay sorgen.