Unser Game2Gether-Frühlingsgewinnspiel ist noch nicht am Ende und hat etwas Besonderes für die Sammler und Karten Liebhaber unter euch! Lasst euch die Chance auf 3 Codes für ein gratis Card-Grading bei AOG nicht entgehen.

Vielen Dank an Absolute Objective Grading (AOG) für die Bereitstellung der Codes.

Bei den 3 Codes, die es zu gewinnen gibt, handelt es sich um gratis Standard Grading im Wert von 23,90 Euro bei dem deutschen Grader AOG, welcher euch eine top Qualität im Bewertungsbereich bietet mit transparenter Einsicht in das Verfahren der Bestimmung, welche Beurteilung die Karte letztlich bekommt.

Wir durften bereits den Service testen. Hier kommt ihr zum Artikel. Was Absolute Objective Grading ebenfalls besonders macht, sind die hochwertigen beschichteten Kunststoffplatten als Label für das Case. Diese fertigen sogar extra in Deutschland ansässige Industriepartner an.

Auf der Seite von AOG könnt ihr im Archiv mit der jeweiligen Grade Nummer die Karte begutachten. Neben den Informationen über Zustand der Oberfläche und Ecken, sind hochauflösende Bilder zu finden, welche auf die Schäden oder Abweichungen der Ränder aufmerksam machen. Alles ganz transparent. Lasst euch nicht die Chance entgehen am Gewinnspiel teilzunehmen und eure Lieblingskarte objektiv bewerten zu lassen und in einem schönen Case vor UV-Strahlen und Schmutz zu bewahren.

Wie die vergangenen Male, wird das Gewinnspiel über das praktische Tool Gleam abgewickelt, sodass ihr ganz bequem teilnehmen könnt. Ihr habt insgesamt 14 Tage Zeit, euch eure Chance auf einen der drei Codes zu sichern, also schaut regelmäßig vorbei, sammelt fleißig Lose und sichert euch mit etwas Glück euer nachträgliches Osterei!



Das Game2Gether Frühlingsgewinnspiel – Absolute Objective Grading





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.05.2026, 23:59 Uhr