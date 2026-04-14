Bloodborne kehrt zurück, aber anders

Endlich wieder Lebenszeichen für Fans von Bloodborne: Auf der CinemaCon wurde offiziell ein animierter Kinofilm zum Kultspiel angekündigt. Der Film entsteht bei Sony Pictures in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions und Lyrical Animation. Besonders spannend ist die Beteiligung von Seán McLoughlin, besser bekannt als YouTuber Jacksepticeye. Er wird als Produzent am Projekt mitwirken.

Düster, brutal und nah am Original Bloodborne

Der Film soll eine R-Rated-Produktion werden und laut ersten Aussagen sehr nah an der Vorlage bleiben. Damit dürfte die düstere, brutale Atmosphäre des Spiels erhalten bleiben. Das Original von FromSoftware gilt bis heute als eines der beliebtesten Action-RPGs und überzeugt mit seinem einzigartigen Gothic-Horror-Setting. Jacksepticeye selbst bezeichnet Bloodborne seit Jahren als sein Lieblingsspiel und zeigt sich entsprechend begeistert über das Projekt. Er wolle alles daran setzen, die bestmögliche Umsetzung für die Fans zu liefern.

Kein Spiel, aber ein Lebenszeichen

Zwar hoffen viele weiterhin auf ein Remake oder eine Fortsetzung, doch der Film zeigt zumindest, dass die Marke nicht vergessen ist. Für Bloodborne-Fans könnte das der Anfang einer neuen Phase für das Franchise sein.