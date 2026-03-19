Yakuza: Neue Live-Action-Adaption kostenlos verfügbar

Fans der Yakuza-Reihe können sich über eine neue Live-Action-Adaption freuen und das Beste daran: Die erste Episode ist kostenlos verfügbar und kann mit englischen Untertiteln angesehen werden. Die Serie sollte nicht mit der eher kritisch aufgenommenen Amazon-Adaption von 2024 verwechselt werden, sondern setzt auf Darsteller aus der japanischen Gangster-Serie Nihon Touitsu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Drei Episoden erscheinen im Laufe der Woche

Aktuell ist Episode 1 verfügbar, während die beiden weiteren Episoden im Verlauf der Woche veröffentlicht werden. Zuschauer können die Serie ohne zusätzliches Abo ansehen, da sie direkt über IGN bereitgestellt wird. Im Mittelpunkt der Handlung steht erneut Kazuma Kiryu, auch bekannt als der „Drache von Dojima“. Die Geschichte folgt seinem Schicksal, nachdem er für das Verbrechen seines besten Freundes die Verantwortung übernimmt. Zehn Jahre später kehrt Kiryu nach Kamurocho zurück, wo ihn nicht nur alte Feinde, sondern auch neue Intrigen und gefährliche Situationen erwarten.

Nähe zur Spielvorlage Yakuza

Erste Eindrücke deuten darauf hin, dass die neue Umsetzung näher an der Vorlage bleibt als frühere Adaptionen. Trotz eines vergleichsweise niedrigen Budgets greift die Serie Elemente aus den Spielen auf. Darunter sogar Szenen und Hintergründe, die direkt aus der Spielengine stammen. Für Fans der Reihe dürfte sich ein Blick also durchaus lohnen.