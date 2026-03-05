Red Bull Jump & Run 2026: Creator-Teams messen sich

Am 28. März 2026 geht Red Bull Jump & Run in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr kehrt das außergewöhnliche Event mit noch mehr Action, Entertainment und anspruchsvollen Challenges zurück. Austragungsort ist erneut Düsseldorf. Vier Creator-Teams treten in einem spektakulären Hindernisparcours gegeneinander an.

Das Konzept von Red Bull Jump & Run verbindet klassische sportliche Hindernisläufe mit Elementen aus der Gaming- und Streaming-Welt. Geschwindigkeit, Teamwork und strategisches Denken entscheiden darüber, welches Team am Ende den Sieg mit nach Hause nimmt.

Vier Teams kämpfen um den Sieg

Bei Red Bull Jump & Run 2026 treten vier Teams gegeneinander an, die jeweils von bekannten Persönlichkeiten aus der Creator-Szene angeführt werden. Mit dabei sind:

Kevin „Papaplatte“ Teller

Sebastian „Rewinside“ Meyer

Fibi „Fibii“ Pfeifer

LetsHugo

Jeder Captain stellt ein vierköpfiges Team aus weiteren Creatorn zusammen. Welche Streamer und Influencer letztlich in den Teams antreten soll beim offiziellen Draft-Stream am 3. März um 19 Uhr auf den Twitch-Kanälen der Captains entschieden werden.

Streamer Sebastian „Rewinside“ Meyer freut sich besonders über seine erneute Teilnahme: Er war bereits bei der Premiere von Red Bull Jump & Run als Captain dabei und möchte diesmal den Sieg holen.

Titelverteidiger Kevin „Papaplatte“ Teller hingegen hat ein klares Ziel: den Erfolg aus dem Jahr 2025 zu wiederholen und seinen Titel zu verteidigen.

Auch LetsHugo sorgt für Spannung. Nachdem er im vergangenen Jahr noch als Teilnehmer startete, führt er diesmal erstmals sein eigenes Team an. Komplettiert wird das Captain-Quartett von Fibii, die 2026 ihr Debüt als Teamleiterin feiert.

Geschwindigkeit entscheidet beim Hindernislauf

Der Fokus bei Red Bull Jump & Run liegt klar auf Tempo. Die Teams müssen in mehreren Runden einen abwechslungsreichen Hindernisparcours überwinden. Dabei warten nicht nur klassische sportliche Challenges, sondern auch überraschende Spielelemente und spezielle Aufgaben.

Neben körperlicher Fitness spielen vor allem Teamwork und taktisches Geschick eine entscheidende Rolle. Wer seine Strategie am besten anpasst und die Hindernisse am schnellsten meistert, sichert sich den Sieg.

Red Bull Jump & Run live vor Ort oder im Stream

Das Event findet in einem speziell aufgebauten Show-Zelt auf dem Schützenplatz Eller in Düsseldorf statt. Für Fans gibt es eine begrenzte Anzahl an Tickets, die aktuell über Eventbrite erhältlich sind. Der Ticketpreis liegt bei 20 Euro pro Tagesticket.

Wer nicht vor Ort sein kann, hat dennoch die Möglichkeit das Red Bull Jump & Run 2026 live zu verfolgen. Das Event wird auf Twitch übertragen. Sowohl auf dem Kanal RedBullZockt100 als auch auf den Streams der Team Captains.

Durch die Show führt in diesem Jahr Moderator Reeze. Zusätzlich bietet ein Instagram-Livestream auf @redbullgermany exklusive Einblicke hinter die Kulissen, inklusive Interviews und Gästen.

Red Bull Jump & Run 2026, alle Infos im Überblick

Datum: 28. März 2026

Einlass: 14:00 Uhr

Livestream: ab 15:30 Uhr

Ort: Schützenplatz Eller, Düsseldorf

Tickets: Eventbrite (20 €)

Livestream: Twitch auf Red Bull Zockt 100 und den Kanälen der Captains

Team Captains: Papaplatte, Rewi, Fibii und LetsHugo

Mit einer Mischung aus Sport, Entertainment und Creator-Power verspricht Red Bull Jump & Run auch 2026 wieder ein einzigartiges Event für Gaming- und Streaming-Fans zu werden. Wer Action, Humor und spannende Wettkämpfe erleben möchte, sollte sich den Termin im Kalender markieren.

