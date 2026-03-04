Highguard wird bereits am 12. März abgeschaltet

Der Live-Service-Shooter Highguard von Wildlight Entertainment steht kurz vor seinem endgültigen Aus. Das Studio hat bestätigt, dass die Server am 12. März 2026 dauerhaft abgeschaltet werden. Damit bleibt das Spiel nur 46 Tage online, nachdem es erst am 26. Januar 2026 veröffentlicht wurde.

Spielerzahlen brachen schnell ein

Zum Release konnte Highguard zunächst noch eine größere Spielerbasis anziehen. Doch schon kurz danach gingen die Spielerzahlen stark zurück. Mehrere Updates und zusätzliche Spielmodi konnten den Trend nicht umkehren. Laut Entwicklerstatement sei es nicht gelungen, eine ausreichend große und stabile Community aufzubauen, um das Spiel langfristig betreiben zu können.

Letztes Update vor dem Server-Aus

Bevor die Server endgültig offline gehen, wird noch ein abschließendes Update veröffentlicht. Dieses bringt Inhalte ins Spiel, die ursprünglich für spätere Updates geplant waren. Dazu gehören:

ein neuer spielbarer Charakter

neue Skill-Trees

eine zusätzliche Waffe

Account-Level-Fortschrittssystem

Das Entwicklerteam möchte Spielern damit die Möglichkeit geben, die geplanten Features zumindest noch kurz auszuprobieren.

Abschied der Entwickler

In einem Statement bedankt sich das Team bei der Community für die Unterstützung: „Trotz der Leidenschaft und harten Arbeit unseres Teams konnten wir keine nachhaltige Spielerbasis aufbauen. Die Server bleiben bis zum 12. März online.“

Bis dahin können Spieler noch ein letztes Mal Matches bestreiten, bevor Highguard endgültig aus dem Netz verschwindet.