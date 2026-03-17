POCO X8 Pro & Pro Max vorgestellt: Starke Performance, riesiger Akku & Iron Man Edition

Mit der neuen X8 Pro-Generation baut POCO seine beliebte Mittelklasse-Serie konsequent aus. Die Reihe besteht aus dem POCO X8 Pro Max, dem POCO X8 Pro sowie einer Sonderedition im Design von Iron Man. Ziel bleibt klar: möglichst viel Leistung und Ausstattung zu einem attraktiven Preis.

Laut Hersteller richtet sich die Serie erneut an technikaffine Nutzer, die Wert auf Gaming-Performance, lange Akkulaufzeit und ein auffälliges Design legen.

Neue Chipsätze bringen deutlichen Leistungsschub

Im Mittelpunkt steht der erstmals eingesetzte Dimensity 9500s im POCO X8 Pro Max. Der im 3-nm-Verfahren gefertigte Chip setzt auf ein All-Big-Core-Design mit Taktraten bis 3,73 GHz und erreicht laut Hersteller über 3 Millionen Punkte im AnTuTu-Benchmark.

Das POCO X8 Pro nutzt dagegen den ebenfalls neuen Dimensity 8500-Ultra, der gegenüber dem Vorgänger spürbare Zugewinne bei CPU- und GPU-Leistung liefern soll. Unterstützt werden beide Modelle von schnellem LPDDR5X-RAM sowie UFS-4.1-Speicher.

Hardware-basiertes Raytracing soll zudem realistischere Lichteffekte in Spielen ermöglichen – ein Feature, das zunehmend auch in der oberen Mittelklasse Einzug hält.

Gaming-Optimierungen und verbesserte Kühlung

Mit der sogenannten WildBoost-Optimierung verspricht POCO stabilere Frameraten und geringeren Energieverbrauch. Die Software analysiert den Bedarf einzelner Frames und greift gezielt ein, um Leistungsschwankungen zu vermeiden.

Auch bei der Kühlung legt der Hersteller nach:

Pro Max mit 3D IceLoop-System (5.800 mm²)

Pro-Modell mit Dual-Layer IceLoop (5.300 mm²)

Beide Lösungen sollen die Temperatur des SoC spürbar senken und so längere Gaming-Sessions ermöglichen.

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Großer Akku und schnelles Laden

Ein zentrales Highlight ist der Akku des Pro Max: Mit 8.500 mAh verbaut POCO hier den bislang größten Energiespeicher der Marke. Laut Hersteller sind Laufzeiten von bis zu zwei Tagen möglich.

Das POCO X8 Pro setzt auf 6.500 mAh mit Silizium-Kohlenstoff-Technologie. Beide Geräte unterstützen:

100W HyperCharge

27W Reverse Charging

intelligentes Lademanagement

Helle Displays und starke Audioausstattung

Die Displays wachsen leicht:

6,83 Zoll (Pro Max)

6,59 Zoll (Pro)

Mit bis zu 3.500 Nits Spitzenhelligkeit und 3840Hz PWM-Dimming sollen sie besonders augenschonend sein. TÜV-Zertifizierungen unterstreichen diesen Anspruch.

Beim Sound setzt das Pro Max auf symmetrische Stereo-Lautsprecher mit Unterstützung für Hi-Res Audio und Dolby Atmos sowie Zusatzfunktionen wie einen Lautstärke-Boost.

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Robustes Design mit RGB-Elementen

Optisch kombiniert die Serie Metallrahmen mit Glasfaser-Rückseiten und auffälligem Kameramodul im Motorsport-Stil. RGB-Lichteffekte reagieren auf Benachrichtigungen oder Ladevorgänge.

Zur Ausstattung gehören außerdem:

Corning Gorilla Glass 7i

IP68-Zertifizierung

verstärkte Gehäusestruktur (Pro Max)

Kamera und Software: Fokus auf AI und Konnektivität

Beide Modelle setzen auf:

50 MP Hauptkamera

20 MP Frontkamera

Unterschiede gibt es bei den Sensoren (Light Fusion 600 vs. Sony IMX882). Features wie UltraSnap und AI-gestützte Bildbearbeitung sollen schnelle und kreative Aufnahmen erleichtern.

Als Betriebssystem kommt Xiaomi HyperOS in Version 3 zum Einsatz. Ergänzt wird das Ganze durch:

Geräteübergreifende Vernetzung

KI-Funktionen wie Google Gemini

neue Features wie „Ticket Purchase Mode“

Iron Man Edition: Marvel-Design für Fans

Mit der Iron Man Edition setzt POCO die Kooperation mit Marvel fort. Das Gerät hebt sich durch ein schwarz-goldenes Gehäuse, thematische UI-Elemente und ein auffälliges Design ab, das sich an der Rüstung von Tony Stark orientiert.

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Preise und Verfügbarkeit

Reguläre Preise (UVP)

Modell Variante Preis POCO X8 Pro Max 12 GB + 256 GB 529,90 € POCO X8 Pro Max 12 GB + 512 GB 579,90 € POCO X8 Pro 8 GB + 256 GB 399,90 € POCO X8 Pro 8 GB + 512 GB 449,90 € POCO X8 Pro 12 GB + 512 GB 479,90 € POCO X8 Pro – Iron Man Edition 12 GB + 512 GB 499,90 €

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