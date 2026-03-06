TL;DR: Marathon ist Bungies neuer Sci-Fi-Extraktions-Shooter auf Tau Ceti IV — wer lebend extrahiert, behält den Loot. Wer stirbt, verliert alles. Dieser Guide erklärt in 8 Minuten, wie du überlebst.

Marathon, der Extraktions-Shooter von Bungie, spielt im Jahr 2893 auf der Kolonie Tau Ceti IV — wo über 30.000 Kolonisten spurlos verschwunden sind. Als cybernetischer Söldner (Runner) kämpfst du nicht nur gegen KI und feindliche Spieler, sondern auch gegen die Uhr: Jedes Match dauert ca. 25 Minuten. Wer nicht rechtzeitig extrahiert, verliert seine gesamte mitgeführte Ausrüstung permanent. Marathon belohnt keine Rambo-Taktiken — es belohnt Vorbereitung, Ressourcenmanagement und kühlen Kopf unter Druck.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Marathon?

Marathon ist ein PvPvE-Extraktions-Shooter von Bungie, erschienen 2026, der auf der gleichnamigen Kult-IP aus den 90er Jahren basiert. Das Spielprinzip unterscheidet sich fundamental von klassischen Shootern: Kills sind Mittel zum Zweck, nicht das Ziel. Du landest auf Tau Ceti IV, sammelst Ressourcen und Ausrüstung, und musst lebend einen Extraktionspunkt erreichen. Erst dann gehört der Loot wirklich dir.

Wie funktioniert der Gameplay-Loop?

Jede Runde folgt demselben Zyklus — Vorbereitung, Einsatz, Extraktion:

1. Loadout & Deployment: Vor dem Match wählst du deine Shell (Klasse), Waffen, Implantate und Cores aus deinem Tresor. Diese Ausrüstung trägst du ins Match — und kannst sie bei einem Tod verlieren.

2. Im Match (25 Minuten): Du sammelst Ressourcen, kämpfst gegen UESC-KI-Einheiten oder feindliche Runner-Teams und schließt Aufträge für Fraktionen ab. Datenkarten sind besonders wertvoll — ihre Credits werden sofort gutgeschrieben, auch wenn du stirbst.

3. Das Heat-System: Marathon hat keine klassische Ausdauerleiste. Stattdessen gibt es Hitze. Sprinten, Fähigkeiten einsetzen und intensiver Kampf erzeugen Hitze. Bei Überhitzung kannst du weder sprinten noch kämpfen. Abkühlen gelingt durch Ducken oder Eintauchen in Wasser.

4. Extraktion oder Tod: Am Ende des Matches musst du einen Extraktionspunkt erreichen. Standard-Extraktion: 30 Sekunden Countdown. Boss-Extraktion: Zuerst eine KI-Welle besiegen. Stirbst du ohne Extraktion, ist deine gesamte mitgeführte Ausrüstung weg — permanent.

5. Saisonaler Reset: Alle ~90 Tage wird alles zurückgesetzt: Ausrüstung, Fraktionsrang, Level. Nur kosmetische Gegenstände bleiben erhalten. Das bedeutet: Horten ist sinnlos — nutze deine beste Ausrüstung jetzt.

Alle 7 Runner-Klassen im Überblick

Die Klassen in Marathon heißen Shells. Jede Shell definiert deinen Spielstil.

Shell Stärke Ideal für Vandal Doppelsprung, Power-Slides Aggressive, mobile Spieler Assassin Stealth, Tarnung Solospieler & Flanker Destroyer Barrikade, Raketensysteme Frontline-Tank, Teamkämpfe Recon Sonarpulse (Feinde durch Wände sehen) Aufklärung, Squad-Support Triage Schilde regen, Fernrevive Heiler, unersetzlich im Team Thief Loot-Drohne, effizientes Plündern Ressourcen-Fokus, opportunistisch Rook Kostenloses Starter-Kit, kein Ausrüstungsverlust Einsteiger, leere Tresore

Einsteiger-Empfehlung: Starte als Rook. Du riskierst keine eigene Ausrüstung aus deinem Tresor und bekommst ein kostenloses Starter-Kit. Perfekt zum Lernen der Mechaniken ohne Angst vor Verlusten.

Waffen, Mods & das Seltenheitssystem

Marathon bietet sechs Waffenklassen: Sturmgewehre, SMGs, Schrotflinten, Scharfschützengewehre, Maschinengewehre und Railguns. Dazu gibt es drei besondere Typen:

Volt-Waffen: Effektiv gegen Schilde und KI-Bots. Mit einem Munitions-Rucksack kostenlos wieder aufladen.

Effektiv gegen Schilde und KI-Bots. Mit einem Munitions-Rucksack kostenlos wieder aufladen. Batterie-Waffen: Laden sich beim Sprinten auf. Wichtig: Nicht vorzeitig nachladen — die verbleibende Energie geht verloren.

Laden sich beim Sprinten auf. Wichtig: Nicht vorzeitig nachladen — die verbleibende Energie geht verloren. Alien-Waffen: Extrem mächtig, gedroppt von Enforcers. Vorsicht: Explosionen oder Flammenwerfer zerstören sie beim Kill.

Das Mod-System

Jede Waffe hat vier Mod-Slots (Griff, Lauf, Mündung, Optik, Magazin). Die Seltenheit einer Waffe wird durch den Durchschnitt der installierten Mods bestimmt: Grau → Grün → Blau → Lila → Gold. Spezielle Waffen-Chips bieten einzigartige Boni wie Cooldown-Reduktion oder Schild-Regeneration bei EMP-Treffern.

Trace Status

Jede Waffe hat einen Trace Status. Wechselt sie fünfmal den Besitzer, wird sie automatisch in Credits umgewandelt und zerstört. Das hält den Item-Kreislauf in Bewegung.

Die 4 Zonen auf Tau Ceti IV

Perimeter

Weitläufiges Gebiet am Rand der Kolonie mit langen Sichtlinien. Die ideale Einsteiger-Zone zum Lernen der Grundmechaniken. SMGs und Schrotflinten für enge Gebäude, Sturmgewehre für offene Bereiche.

Dire Marsh

Agrarzone mit Marschland und Wasserflächen. Das Wasser kühlt dein Hitzesystem — nutze das aktiv. Die eingeschränkten Sichtlinien machen Nahkampf-Waffen besonders wertvoll.

Outpost

Kompakte, extrem vertikale Militärbasis — wird erst ab Runner-Level 12 freigeschaltet. Für Einsteiger noch kein Thema, aber das langfristige Ziel.

Cryo Archive (Endgame)

Das Endgame auf dem UESC Marathon im Orbit. Sieben schwere Tresore warten auf dich — aber nur in Teamkooperation zu bezwingen. Zugang nur über Community-Events.

Fraktionen: Mit wem arbeitest du?

Sechs Fraktionen bieten Verträge an. Je mehr du für eine Fraktion erledigst, desto höher dein Rang — und desto bessere permanente Upgrades schaltest du frei:

Cyberme — Händler, Tresorplatz, Energiemanagement

— Händler, Tresorplatz, Energiemanagement Nucaloric — Heilung, Regeneration, Schilde

— Heilung, Regeneration, Schilde Traxxas — Waffenmods-Upgrades

— Waffenmods-Upgrades Maida — Ausrüstung & Verbrauchsgüter

— Ausrüstung & Verbrauchsgüter Arachnne — PvP-fokussiert, starke Waffen

— PvP-fokussiert, starke Waffen Seguchi — Runner-Spezialisierungen & Cores

Tipp: Wähle zuerst die Fraktion, die zu deiner Shell passt. Als Triage-Spieler lohnt sich Nucaloric; als aggressiver Vandal ist Arachnne attraktiv.

Match-Events: Was passiert im Match?

Matches sind nie statisch. Diese Events können jederzeit auftreten:

Lockdowns: Eine Zone wird abgeriegelt. Überlebe mit einem Virus-Kit oder suche eine Keycard für spezielle Events.

Eine Zone wird abgeriegelt. Überlebe mit einem Virus-Kit oder suche eine Keycard für spezielle Events. Boss-Extraktionen: Statt einem ruhigen Countdown musst du zuerst eine KI-Welle besiegen — riskant, aber oft lohnend.

Statt einem ruhigen Countdown musst du zuerst eine KI-Welle besiegen — riskant, aber oft lohnend. Dynamische PvE-Events (UEC Warden, Intercept): Hervorragender Loot, aber diese Events locken die gesamte Lobby an. Hohe Belohnung, hohes Risiko.

(UEC Warden, Intercept): Hervorragender Loot, aber diese Events locken die gesamte Lobby an. Hohe Belohnung, hohes Risiko. Rote Fackeln: Siehst du rote Fackeln auf einem Gebäude? Drinnen warten Lockboxen mit besserem Loot.

8 Tipps für Marathon-Einsteiger

1. Hör auf zu horten.

Der Saison-Reset kommt alle 90 Tage — deine Ausrüstung verschwindet so oder so. Nutze dein bestes Gear jetzt, anstatt es zu „sparen“.

2. Priorisiere Datenkarten.

Credits aus Datenkarten werden beim Aufheben sofort deinem Konto gutgeschrieben — sie gehen bei einem Tod nicht verloren. Das ist deine sicherste Einkommensquelle.

3. Lerne das Hitzesystem.

Überhitzung bedeutet Kampfunfähigkeit. Sprinten und Fähigkeiten dosieren. Wasser und Ducken kühlen dich schnell ab. In Dire Marsh ist das ein strategischer Vorteil.

4. Dash vor dem Aufprall.

Kurz bevor du auf dem Boden aufkommst, einen Dash ausführen — Fallschaden wird komplett absorbiert. Übe das, es rettet dein Leben.

5. Messer zieht schneller.

Mit gezogenem Messer läufst du schneller. Nutze das für Rotationen zwischen Kämpfen.

6. Starte als Rook.

Kein Geld, kein Gear? Als Rook startest du mit kostenlosem Starter-Kit und verlierst nichts aus deinem Tresor. Ideal zum Lernen und Erholen nach einem schlechten Match.

7. Down ist nicht tot.

Wenn du „down“ gehst, können Teammates dich reviven. Du behältst außerdem den Rest deines Inventars. Kommuniziere mit deinem Team — nicht aufgeben.

8. Beende deine Gegner.

Am Boden liegende Runner sofort finishen. Warum? Weil viele ein Self-Revive-Kit dabei haben. Gibst du ihnen die Chance, stehen sie wieder auf — direkt hinter dir.

FAQ: Häufige Fragen zu Marathon

Was passiert, wenn ich sterbe?

Deine gesamte mitgeführte Ausrüstung geht permanent verloren. Datenkarten sind die Ausnahme — ihre Credits wurden bereits beim Aufheben gutgeschrieben. Dein Tresor zuhause bleibt unangetastet.

Kann ich solo spielen?

Ja. Die Assassin-Shell ist speziell auf Solospieler ausgelegt (Stealth, Tarnung). Dennoch ist Marathon ein teamorientiertes Spiel — mit guter Kommunikation habt ihr deutlich bessere Überlebenschancen.

Was passiert am Ende einer Saison?

Alle ~90 Tage wird der Fortschritt zurückgesetzt: Ausrüstung, Fraktionsränge und Level. Kosmetische Items bleiben erhalten. Deshalb gilt: Nutze deine Ausrüstung aktiv — horten bringt nichts.

Welche Zone ist für Einsteiger am besten?

Der Perimeter ist die ideale Anfänger-Zone. Lange Sichtlinien, übersichtliche Struktur und weniger Komplexität als Dire Marsh oder Outpost (Level 12+).

Wie verbessere ich meine Ausrüstung?

Durch Loot im Match, Fraktion-Verträge und das Mod-System. Die Seltenheit einer Waffe steigt durch bessere Mods. Fokussiere dich früh auf eine Fraktion, um permanente Upgrades freizuschalten.

Was sind Shells?

Shells sind das Klassensystem in Marathon. Jede Shell hat einzigartige Fähigkeiten. Du wählst vor dem Match, welche Shell du spielst — und mit ihr bestimmst du deinen gesamten Spielstil.

Wie funktioniert das Heat-System genau?

Hitze ist der Ausdauer-Ersatz in Marathon. Sprinten, Fähigkeiten einsetzen und intensive Kämpfe erzeugen Hitze. Bei maximaler Hitze bist du kampfunfähig. Ducken oder Eintauchen in Wasser kühlt dich ab.

Was ist der Trace Status?

Jede Waffe hat einen Trace Counter. Wechselt sie fünfmal den Besitzer, wird sie automatisch in Credits umgewandelt und zerstört. Das verhindert Ausrüstungs-Stagnation.

Fazit

Marathon ist kein Shooter für Ungeduldige — es ist ein Spiel für Taktiker. Wer das Heat-System ignoriert, stirbt überhitzt. Wer hordert, verliert beim Season-Reset alles. Wer Datenkarten links liegen lässt, verlässt das Match mit leeren Händen. Aber wer die Mechaniken versteht, die richtige Shell wählt und mit einem eingespielten Team kommuniziert, erlebt einen der tiefsten Extraktions-Shooter des Jahres. Starte als Rook, lerne den Perimeter, und kämpfe dich Schritt für Schritt an den Endgame-Content im Cryo Archive vor.