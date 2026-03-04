Marathon: Bungie enthüllt Post-Launch-Roadmap

Kurz vor dem Release hat Bungie eine erste Post-Launch-Roadmap für Marathon vorgestellt. Der Sci-Fi-PvPvE-Extraction-Shooter startet am 5. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und soll sich nach Veröffentlichung kontinuierlich weiterentwickeln.

Kampf um Ressourcen auf Tau Ceti IV

In Marathon treten Spieler auf dem Planeten Tau Ceti IV gegeneinander an, um wertvolle Beute zu sichern und zu überleben. Laut Bungie ist der Launch nur der Beginn eines langfristigen Live-Service-Plans. Neue Inhalte, Balance-Änderungen und Gameplay-Anpassungen sollen stark durch das Feedback der Community beeinflusst werden. Das Spiel startet mit einer umfangreichen Basis an Inhalten. Dazu gehören sechs Runner Shells, sechs Fraktionen, 28 Waffen sowie zahlreiche kosmetische Items und Codex-Einträge zur Hintergrundgeschichte. Außerdem gibt es den Rook-Frame, einen Modus, der als eine Art Scavenger-Variante fungiert.

Season 1 bringt Ranked-Modus und neue Map

Bereits in der ersten Season wird ein kompetitiver Ranked-Modus eingeführt. Außerdem kommt mit dem Cryo Archive eine Endgame-Map ins Spiel. Diese befindet sich auf dem verlassenen UESC-Schiff Marathon und ist speziell für intensive Nahkämpfe ausgelegt. Durch das Abschließen von Verträgen und Fraktionsaufträgen verbessern Spieler ihre Basiswerte und schalten bessere Ausrüstung im Armory frei. Gleichzeitig steigt mit der Zeit die sogenannte Power Floor, wodurch Rückschläge leichter ausgeglichen werden können.

Weitere Inhalte für Season 2 geplant

Auch für spätere Seasons sind bereits Erweiterungen angekündigt. Dazu zählen ein neuer Sentinel Runner Shell, zusätzliche Waffen, Mods und ein neues Cradle-System, das mehr Kontrolle über die Attribute des eigenen Runner-Charakters bieten soll. Außerdem arbeitet Bungie an einer Nachtversion der Dire Marsh-Map, die das Gameplay durch veränderte Sichtverhältnisse und Atmosphäre erweitern soll.

Mit regelmäßigen Seasons und neuen Features möchte Bungie Marathon langfristig als lebendige Sci-Fi-Welt weiterentwickeln.