Website von Highguard offline – Studio nennt Gründe

Rund um den angeschlagenen Shooter Highguard sorgt aktuell die abgeschaltete Website für Diskussionen. Nachdem die Seite seit Tagen nicht erreichbar ist, meldete sich nun ein verbliebener Entwickler von Wildlight Entertainment auf Discord zu Wort. Demnach müsse die Website technisch übertragen und vereinfacht werden. Aufgrund der stark verkleinerten Belegschaft habe das jedoch derzeit eine niedrige Priorität. Der Fokus liege auf neuen Inhalten und Updates für das Spiel selbst.

Schwierige Lage nach Entlassungen

Erst vergangene Woche hatte Wildlight Entertainment umfangreiche Entlassungen bekanntgegeben. Das nährte Spekulationen, das Projekt könne vor dem Aus stehen. Auch wenn das Spiel weiterhin spielbar ist, wirkt eine offline geschaltete Website in dieser Situation nicht gerade beruhigend. Ein Bericht von GameFile brachte zudem ans Licht, dass der chinesische Konzern Tencent zu den großen Investoren hinter dem Titel gehörte. Offiziell kommuniziert wurde diese Beteiligung lange Zeit nicht.

Spielerzahlen geben wenig Anlass zur Hoffnung

Auf Steam erreichte Highguard zuletzt eine Spitze von rund 1.500 gleichzeitigen Spielern innerhalb von 24 Stunden. Ob es auf Konsolen besser läuft, ist unklar. Die Zahlen deuten jedoch darauf hin, dass das Interesse aktuell begrenzt ist.

Wildlight betont, man wolle das Spiel mit dem verbleibenden Team weiterentwickeln. Dennoch bleibt die Zukunft des Projekts angesichts der Lage unsicher.