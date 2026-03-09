Gang of Dragon: NetEase will Finanzierung einstellen

Das kommende Actionspiel Gang of Dragon steht vor großen finanziellen Schwierigkeiten. Publisher NetEase Games plant laut Berichten, die Finanzierung des Projekts im Mai 2026 einzustellen. Das Spiel entsteht bei Nagoshi Studio und wird von Toshihiro Nagoshi, dem Schöpfer der Yakuza-Reihe, geleitet.

Teil größerer Sparmaßnahmen

Die Entscheidung soll Teil einer umfassenden Strategie von NetEase sein, die Entwicklungskosten zu reduzieren. Laut Unternehmenssprecher betrifft dies mehrere Projekte und Studios. Bereits in der Vergangenheit hatte NetEase ähnliche Schritte unternommen. So wurde im August 2024 etwa das Studio Ouka Studios, Entwickler von Visions of Mana, geschlossen.

Studio sucht neue Finanzierung für Gang of Dragon

Das Team von Nagoshi Studio versucht derzeit, neue Partner für die Finanzierung zu finden. Bisher sollen diese Bemühungen jedoch ohne Erfolg geblieben sein. Sollte NetEase tatsächlich aussteigen, müsste das Studio den Titel möglicherweise unabhängig weiterentwickeln. Dafür wäre allerdings zunächst der Rückkauf der Markenrechte und Assets von NetEase notwendig.

Berichten zufolge benötigt das Studio rund 7 Milliarden Yen (etwa 44 Millionen US-Dollar), um die Entwicklung von Gang of Dragon abzuschließen. Ob das Projekt in seiner jetzigen Form weitergeführt werden kann, bleibt daher ungewiss.