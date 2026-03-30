ESL One Birmingham 2026: Tundra Esports triumphiert

Die ESL One Birmingham 2026 hat einmal mehr bewiesen, warum sie zu den wichtigsten Events im internationalen E-Sport zählt. Vor tausenden begeisterten Fans in der BP Pulse Live und einem weltweiten Publikum endete das prestigeträchtige Turnier mit einem beeindruckenden Sieg von Tundra Esports.

ESL One Birmingham 2026: Ein E-Sport-Highlight mit Rekorden

Die ESL One Birmingham 2026 fand vom 22. bis 29. März statt und wurde parallel zum Debüt des DreamHack Birmingham ausgetragen. Das Event zog über 13.000 Zuschauer vor Ort an und erreichte eine Spitzen-Viewership von mehr als 306.000 gleichzeitigen Zuschauern weltweit, ein starkes Signal für die wachsende Popularität von Dota 2.

Mit einem Gesamtpreisgeld von 1.000.000 US-Dollar und wichtigen EPT-Punkten war das Turnier ein zentraler Meilenstein im kompetitiven Kalender.

Dominanz in der Gruppenphase

In der Gruppenphase traten 16 der besten Teams der Welt gegeneinander an. Team Yandex dominierte Gruppe A ohne Niederlage, dicht gefolgt von Tundra Esports rund um den britischen Spieler Matthew ‘Ari’ Walker.

In Gruppe B setzte sich Aurora Gaming an die Spitze, während Team Spirit ebenfalls starke Leistungen zeigte. Teams wie Xtreme Gaming und Team Falcons kämpften sich in die Playoffs.

Spannende Playoffs mit überraschenden Wendungen

Die Playoffs lieferten packende Matches und unerwartete Ergebnisse. Besonders Xtreme Gaming überzeugte mit einem starken Lauf durch das Lower Bracket.

Im Upper Bracket setzte sich jedoch Tundra Esports souverän durch. Nach einem klaren 2:0-Sieg gegen Team Yandex im Upper Bracket Finale sicherte sich das Team frühzeitig den Einzug ins Grand Final.

ESL One Birmingham 2026 Grand Final: Tundra dreht die Serie

Im großen Finale trafen erneut Tundra Esports und Team Yandex aufeinander, eine Rivalität, die sich bereits im Turnierverlauf aufgebaut hatte.

Team Yandex startete stark und gewann die erste Map. Doch Tundra reagierte abgeklärt, gewann die nächsten Spiele und dominierte schließlich die Serie. Mit einem 3:1-Endstand sicherte sich Tundra Esports den Titel der ESL One Birmingham 2026.

Matthew „Ari“ Walker zeigte sich nach dem Sieg emotional: „Es fühlt sich surreal an… die Unterstützung der Fans hat mich unglaublich motiviert.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bedeutung für die Dota-2-Szene

Die ESL FACEIT Group unterstrich mit diesem Event erneut die globale Bedeutung von Dota 2 im E-Sport. Produktmanager Álvaro Sánchez Velasco betonte die außergewöhnliche Qualität des Wettbewerbs und die internationale Strahlkraft des Turniers.

Die ESL One Birmingham 2026 war nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein starkes Zeichen für die Zukunft des E-Sports. Mit wachsender Zuschauerzahl, hochklassigen Matches und emotionalen Momenten bleibt das Event ein Pflichttermin für Fans weltweit.

Weitere E-Sport Artikel findet ihr hier: