Red Bull Jump & Run 2026: LetsHugo gewinnt das Creator-Event in Düsseldorf

Bei der zweiten Ausgabe von Red Bull Jump & Run 2026 am vergangenen Samstag verwandelte sich Düsseldorf erneut in eine Bühne für rasante Wettkämpfe, spektakuläre Hindernisse und packende Duelle. Tausende Zuschauende vor Ort sowie Fans im Twitch-Livestream verfolgten gespannt, wie sich vier Creator-Teams durch einen anspruchsvollen Parcours kämpften. Am Ende setzte sich das Team rund um Hugo Goedert souverän durch: Gemeinsam mit Mexify, Felikah, Castcrafter und Huytastic sicherte sich das Team nach über vier Stunden intensiven Wettkampfs den Sieg.

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Vier Teams im direkten Vergleich

Auch in diesem Jahr traten vier prominent besetzte Teams gegeneinander an. Neben dem Gewinnerteam von LetsHugo gingen das Team um Kevin Teller mit Ronny Berger, Faister, Rosemondy und Lezan an den Start. Ebenso kämpfte das Team von Fibi Pfeifer gemeinsam mit Tobifas, Merleperle, Julyanpohl und Thelordjohny um den Sieg. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch das Team von Sebastian Meyer, unterstützt von Julia Beautx, Starletnova, Nici Stemmler und Niek.

Tempo, Taktik und Teamwork entscheiden

Der rund 70 Meter lange Parcours verlangte den Teams alles ab: Mehr als 30 Durchläufe mit immer neuen Herausforderungen sorgten für höchste körperliche und mentale Belastung. Hindernisse wie ein rotierender Balken, wackelige Passagen über Wasserbecken und eine Wand mit täuschenden Türen stellten die Teilnehmenden vor knifflige Aufgaben. Neben Schnelligkeit waren vor allem Geschicklichkeit, strategisches Denken und eingespieltes Teamwork gefragt.

Ein besonderes Highlight war ein von MINI gestaltetes Hindernis, bei dem die Athletinnen und Athleten durch ein Fahrzeug klettern mussten, ein ungewöhnliches Element, das für zusätzliche Spannung sorgte.

Spannendes Wettkampfformat bis zum Finale

Das Event überzeugte erneut mit einem abwechslungsreichen Wettkampfformat: Zunächst traten die Teams in direkten Duellen gegeneinander an, bevor ein Staffellauf folgte, bei dem alle Teammitglieder gefordert waren. Besonders nervenaufreibend wurde es in der Verfolgungsjagd, bei der Teams mit Zeitrückstand ihre Gegner einholen mussten.

Den Höhepunkt bildete schließlich das Finale zwischen den Team Captains Fibi und LetsHugo. Nachdem ihre Teams in den vorherigen Runden die Bestzeiten erzielt hatten, kam es zum entscheidenden Einzelrennen unter erschwerten Bedingungen. Der spektakuläre „Leap of Faith“ bildete den krönenden Abschluss und besiegelte den klaren Sieg des Teams LetsHugo. „Es war sehr, sehr geil – die Stimmung war der Wahnsinn!“, zeigte sich der Sieger begeistert.

Begeisterung vor Ort und im Livestream

Nicht nur sportlich, auch atmosphärisch war das Event ein voller Erfolg. Im ausverkauften Show-Zelt in Düsseldorf sorgten die Fans für eine mitreißende Stimmung, während Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit das Geschehen live auf Twitch verfolgten.

Durch das Event führten vor Ort der Streamer Dominik Reezmann und die Streamerin Mienah, die mit ihrer Moderation für Unterhaltung und spannende Einblicke sorgten. Parallel kommentierten Aditotoro und Paul Frege das Geschehen im Livestream von Red Bull Zockt 100.

Mit einer gelungenen Mischung aus Sport, Entertainment und Community-Erlebnis festigte Red Bull Jump & Run seinen Status als eines der spektakulärsten Creator-Events des Jahres.