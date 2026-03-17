DreamHack Birmingham 2026: Das Mega E-Sport Event

Von
Sascha
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Die DreamHack Birmingham 2026 steht vor der Tür. Es wird ein Mega Esports Event.

Die DreamHack feiert ihr historisches Debüt im Vereinigten Königreich und bringt vom 27. bis 29. März 2026 die Elite der E-Sports Welt nach Birmingham. Mit einem Gesamtpreisgeld von über 1,7 Millionen US-Dollar und acht hochkarätigen Turnieren zählt das Event zu den größten E-Sport Festivals, die jemals im Vereinigten Königreich veranstaltet wurden.
Neben Weltklasse-Teams und Rising Stars erwartet Fans ein umfassendes Gaming-Festival mit Expo, Creator Hub, Cosplay und Live-Entertainment.

Diese Top-Turniere erwarten euch

Die DreamHack bietet eine beeindruckende Turnierlandschaft mit internationalen Top-Titeln:

  • ESL One (Dota 2)

  • Call of Duty League® Major II

  • Call of Duty®: Warzone Resurgence Series LAN Finals

  • DreamHack Open ft. Halo Infinite

  • Road to Esports World Cup 2026 Qualifier (mehrere Titel)

Spieler aus aller Welt kämpfen nicht nur um Preisgelder, sondern auch um internationale Anerkennung und Qualifikationen für globale Championships.

Das ultimative E-Sport Wochenende.
Das ultimative E-Sport Wochenende steht vor der Tür: Die DreamHack 2026 in Birmingham. (Bildquelle: swiperight.gg)

ESL One Dota 2 mit 1 Million Dollar

Das Highlight der DreamHack in Birmingham ist das ESL One Dota 2 Turnier mit einem Preisgeld von 1.000.000 US-Dollar.

  • 16 Top-Teams weltweit

  • Gruppenphase + Double-Elimination-Playoffs

  • 290.000 Dollar für den Sieger

Zu den bestätigten Teams gehören unter anderem:

  • Parivision

  • OG

  • Virtus.pro

  • Team Spirit

  • Team Falcons

  • Tundra Esports

Die Trophäe im Blick: Der Pokal der ESL One

DreamHack Birmingham 2026: Call of Duty League Major II

Auch Shooter-Fans kommen bei der DreamHack Birmingham 2026 voll auf ihre Kosten. Beim Call of Duty League Major II treten 12 Top-Teams gegeneinander an.

  • Gesamtpreisgeld: 365.000 Dollar

  • 150.000 Dollar für Platz 1

  • Double-Elimination-Format

Mit dabei sind bekannte Organisationen wie:

  • OpTic

  • FaZe

  • Cloud9

  • G2

  • KOI

Halo Infinite und Open Turniere

Die DreamHack Birmingham bietet mit dem DreamHack Open ft. Halo Infinite auch eine Plattform für Amateur- und Semi-Pro-Teams.

  • 32-Team Open Bracket

  • Mehrere Wettbewerbe (4v4, FFA, 2v2)

  • Gesamtpreisgeld: 100.000 Dollar

Zusätzlich gibt es Online-Qualifier und Side-Turniere, die für Festivalbesucher zugänglich sind.

DreamHack Birmingham 2026: Warzone Resurgence Series LAN Finals

Ein weiteres Highlight der DreamHack Birmingham 2026 sind die Warzone LAN Finals.

  • 32 Teams starten im Open-Bracket

  • 16 Teams erreichen die Finals

  • 100.000 Dollar Preisgeld

Die besten Teams qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft beim Esports World Cup in Riad mit einem Preisgeld von 1 Million Dollar.

DreamHack Birmingham als Road to Esports World Cup 2026

Die DreamHack ist auch ein wichtiger Qualifier für den Esports World Cup 2026.

Gespielt werden:

  • FATAL FURY: City of the Wolves

  • Street Fighter 6

  • Trackmania

Hier kämpfen Spieler um Preisgelder und direkte Qualifikationsplätze für eines der größten E-Sport Events der Welt.

Mehr als nur E-Sport

Neben den Turnieren bietet die DreamHack ein umfangreiches Festival-Erlebnis:

  • Indie Playground mit neuen Spielen

  • Expo mit neuester Gaming-Technologie

  • Creator Hub mit Meet & Greets

  • Cosplay, Shows und Community-Events

Das Event verbindet E-Sport, Gaming-Kultur und Community wie kaum ein anderes Festival.

Die DreamHack wird ein Pflichttermin für Gaming-Fans

Die DreamHack Birmingham setzt neue Maßstäbe für E-Sport Events im Vereinigten Königreich. Mit hochklassigen Turnieren, internationaler Beteiligung und einem vielfältigen Rahmenprogramm wird das Festival zu einem absoluten Highlight für Gamer und E-Sport Fans weltweit.

Zum Thema E-Sport konnten wir ein sehr spannendes und interessantes Interview mit dem Streamer „Autophil“ führen. Den Artikel dazu findet ihr hier:

Behind the Streams – Autophil im Interview

Sascha
Sascha
Angefangen hat alles mit einem Gameboy Color und der gelben Pokémon Edition. Seit 25 Jahren leidenschaftlicher Gamer, der sich mittlerweile überwiegend in League of Legends austobt. In der Welt des E-Sport bin ich zuhause und freue mich auf die zukünftigen Entwicklungen der Szene.
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