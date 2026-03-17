DreamHack Birmingham 2026: Das Mega E-Sport Event

Die DreamHack feiert ihr historisches Debüt im Vereinigten Königreich und bringt vom 27. bis 29. März 2026 die Elite der E-Sports Welt nach Birmingham. Mit einem Gesamtpreisgeld von über 1,7 Millionen US-Dollar und acht hochkarätigen Turnieren zählt das Event zu den größten E-Sport Festivals, die jemals im Vereinigten Königreich veranstaltet wurden.

Neben Weltklasse-Teams und Rising Stars erwartet Fans ein umfassendes Gaming-Festival mit Expo, Creator Hub, Cosplay und Live-Entertainment.

Diese Top-Turniere erwarten euch

Die DreamHack bietet eine beeindruckende Turnierlandschaft mit internationalen Top-Titeln:

ESL One (Dota 2)

Call of Duty League® Major II

Call of Duty®: Warzone Resurgence Series LAN Finals

DreamHack Open ft. Halo Infinite

Road to Esports World Cup 2026 Qualifier (mehrere Titel)

Spieler aus aller Welt kämpfen nicht nur um Preisgelder, sondern auch um internationale Anerkennung und Qualifikationen für globale Championships.

ESL One Dota 2 mit 1 Million Dollar

Das Highlight der DreamHack in Birmingham ist das ESL One Dota 2 Turnier mit einem Preisgeld von 1.000.000 US-Dollar.

16 Top-Teams weltweit

Gruppenphase + Double-Elimination-Playoffs

290.000 Dollar für den Sieger

Zu den bestätigten Teams gehören unter anderem:

Parivision

OG

Virtus.pro

Team Spirit

Team Falcons

Tundra Esports

DreamHack Birmingham 2026: Call of Duty League Major II

Auch Shooter-Fans kommen bei der DreamHack Birmingham 2026 voll auf ihre Kosten. Beim Call of Duty League Major II treten 12 Top-Teams gegeneinander an.

Gesamtpreisgeld: 365.000 Dollar

150.000 Dollar für Platz 1

Double-Elimination-Format

Mit dabei sind bekannte Organisationen wie:

OpTic

FaZe

Cloud9

G2

KOI

Halo Infinite und Open Turniere

Die DreamHack Birmingham bietet mit dem DreamHack Open ft. Halo Infinite auch eine Plattform für Amateur- und Semi-Pro-Teams.

32-Team Open Bracket

Mehrere Wettbewerbe (4v4, FFA, 2v2)

Gesamtpreisgeld: 100.000 Dollar

Zusätzlich gibt es Online-Qualifier und Side-Turniere, die für Festivalbesucher zugänglich sind.

DreamHack Birmingham 2026: Warzone Resurgence Series LAN Finals

Ein weiteres Highlight der DreamHack Birmingham 2026 sind die Warzone LAN Finals.

32 Teams starten im Open-Bracket

16 Teams erreichen die Finals

100.000 Dollar Preisgeld

Die besten Teams qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft beim Esports World Cup in Riad mit einem Preisgeld von 1 Million Dollar.

DreamHack Birmingham als Road to Esports World Cup 2026

Die DreamHack ist auch ein wichtiger Qualifier für den Esports World Cup 2026.

Gespielt werden:

FATAL FURY: City of the Wolves

Street Fighter 6

Trackmania

Hier kämpfen Spieler um Preisgelder und direkte Qualifikationsplätze für eines der größten E-Sport Events der Welt.

Mehr als nur E-Sport

Neben den Turnieren bietet die DreamHack ein umfangreiches Festival-Erlebnis:

Indie Playground mit neuen Spielen

Expo mit neuester Gaming-Technologie

Creator Hub mit Meet & Greets

Cosplay, Shows und Community-Events

Das Event verbindet E-Sport, Gaming-Kultur und Community wie kaum ein anderes Festival.

Die DreamHack wird ein Pflichttermin für Gaming-Fans

Die DreamHack Birmingham setzt neue Maßstäbe für E-Sport Events im Vereinigten Königreich. Mit hochklassigen Turnieren, internationaler Beteiligung und einem vielfältigen Rahmenprogramm wird das Festival zu einem absoluten Highlight für Gamer und E-Sport Fans weltweit.

Zum Thema E-Sport konnten wir ein sehr spannendes und interessantes Interview mit dem Streamer „Autophil“ führen. Den Artikel dazu findet ihr hier: