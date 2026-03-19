DLSS 5: Nvidia verteidigt neue KI-Technik gegen Kritik

Die Vorstellung von DLSS 5 sorgt aktuell für hitzige Diskussionen. Die neue Upscaling-Technologie von Nvidia setzt verstärkt auf generative KI und soll für deutlich realistischere Grafik sorgen, doch erste Reaktionen fallen gemischt aus.

Kritik an veränderten Charakterdarstellungen

Besonders die ersten Demos von DLSS 5 haben für Kritik gesorgt. Beobachter bemängeln vor allem, dass Gesichter und Charaktermodelle durch die KI sichtbar verändert werden. Das wirft Fragen zur künstlerischen Kontrolle auf. Einige befürchten, dass Spiele durch die Technik ihren individuellen Stil verlieren könnten.

CEO Jensen Huang widerspricht deutlich

Nvidias CEO Jensen Huang weist diese Kritik jedoch klar zurück. In einem Interview betonte er, dass viele Einschätzungen zur neuen Technologie „komplett falsch“ seien. Laut Huang bleibt die kreative Kontrolle vollständig bei den Entwicklern. DLSS 5 ermögliche es, KI-generierte Inhalte gezielt anzupassen und an den gewünschten Stil anzupassen. Im Gegensatz zu früheren Versionen arbeitet DLSS 5 nicht nur als nachträglicher Grafikfilter. Stattdessen greift die Technologie früh im Rendering-Prozess ein und kombiniert Geometrie, Texturen und KI-Generierung. Nvidia bezeichnet diesen Ansatz als „Neural Rendering“, bei dem Entwickler direkten Einfluss auf das Ergebnis haben sollen.

Veröffentlichung noch 2026 geplant

DLSS 5 soll im Laufe des Jahres 2026 erscheinen. Ob sich die Bedenken der Community bestätigen oder die Vorteile der Technologie überwiegen, dürfte sich erst zeigen, wenn Entwickler Zugriff auf die finale Version erhalten.