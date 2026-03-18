DLSS 4 in Crimson Desert & Death Stranding 2 – NVIDIA kündigt DLSS 5 an

Diese Woche markiert einen wichtigen Moment für PC-Spieler und Grafik-Enthusiasten: Mit Crimson Desert und DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH erscheinen gleich zwei große Titel, die von Anfang an mit NVIDIA DLSS 4 inklusive Multi Frame Generation ausgestattet sind. Gleichzeitig ist John Carpenter’s Toxic Commando bereits verfügbar und nutzt ebenfalls die neuesten RTX-Technologien. Doch damit nicht genug: Auf der GTC hat NVIDIA mit DLSS 5 den nächsten großen Technologiesprung angekündigt, ein neuronales Echtzeit-Rendering-Modell, das die Grafikqualität nochmals deutlich steigern soll. Der Release ist für Herbst geplant und wird von zahlreichen großen Publishern unterstützt.

Neue RTX-Highlights im Detail

Crimson Desert

Das Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss entführt Spieler auf den Kontinent Pywel, wo sie als Kliff ihre verstreuten Gefährten wiederfinden müssen. Neben der emotionalen Geschichte überzeugt der Titel vor allem technisch:

Zum Release am 19. März bietet Crimson Desert DLSS 4 mit Multi Frame Generation sowie Raytracing-Effekte, die durch Ray Reconstruction zusätzlich optimiert werden.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

KOJIMA PRODUCTIONS bringt die Fortsetzung des gefeierten Spiels ebenfalls am 19. März auf den PC. Spieler begleiten Sam bei einer neuen Mission in Australien.

Die PC-Version bietet zahlreiche technische Features:

Ultrawide-Support bis 32:9

4K-Grafik

3D-Audio-Unterstützung

DualSense-Integration

Auf RTX-Systemen profitieren Spieler von DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA sowie NVIDIA Reflex für reduzierte Latenzen.

John Carpenter’s Toxic Commando

Der Koop-Shooter mit düsterem Setting rund um eine missglückte Energie-Experimentation ist bereits seit dem 12. März erhältlich. Technisch setzt das Spiel auf:

DLSS 4 mit Multi Frame Generation

DLSS Super Resolution (optional auf DLSS 4.5 upgradebar)

NVIDIA DLAA

Damit richtet sich der Titel klar an Spieler, die maximale Performance bei gleichzeitig hoher Bildqualität suchen.

Resident Evil™ Requiem

Einer der bestbewerteten Titel des Jahres beeindruckt mit modernster Grafiktechnologie. Highlights:

Path Tracing für maximale Realitätsnähe

DLSS 4 mit Multi Frame Generation

Ray Reconstruction

NVIDIA Reflex

Zusätzlich läuft aktuell eine Bundle-Aktion: Beim Kauf ausgewählter GeForce-RTX-Produkte ist das Spiel bis zum 30. März kostenlos enthalten.

DLSS 5: Der nächste große Schritt

Mit DLSS 5 kündigt NVIDIA den „bedeutendsten Durchbruch seit Echtzeit-Raytracing“ an. Die Technologie setzt auf neuronales Rendering, um Pixel mit fotorealistischer Beleuchtung und Materialien zu erzeugen. Zahlreiche große Studios und Publisher unterstützen DLSS 5 bereits, darunter Bethesda, CAPCOM, Ubisoft und Warner Bros. Games. Die Technologie wird in vielen kommenden Titeln integriert, darunter große Marken und neue IPs.

Die bisher bekannten Spiele mit DLSS 4.5 in der Übersicht

Im Zuge der GDC-Ankündigungen wurde außerdem bestätigt, dass 20 Spiele DLSS 4.5 unterstützen oder erhalten werden. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht: