DLSS 4 in Crimson Desert & Death Stranding 2 – NVIDIA kündigt DLSS 5 an

Von
Alex
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(Bildquelle: NVIDIA)

Diese Woche markiert einen wichtigen Moment für PC-Spieler und Grafik-Enthusiasten: Mit Crimson Desert und DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH erscheinen gleich zwei große Titel, die von Anfang an mit NVIDIA DLSS 4 inklusive Multi Frame Generation ausgestattet sind. Gleichzeitig ist John Carpenter’s Toxic Commando bereits verfügbar und nutzt ebenfalls die neuesten RTX-Technologien. Doch damit nicht genug: Auf der GTC hat NVIDIA mit DLSS 5 den nächsten großen Technologiesprung angekündigt, ein neuronales Echtzeit-Rendering-Modell, das die Grafikqualität nochmals deutlich steigern soll. Der Release ist für Herbst geplant und wird von zahlreichen großen Publishern unterstützt.

Neue RTX-Highlights im Detail

Crimson Desert

Das Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss entführt Spieler auf den Kontinent Pywel, wo sie als Kliff ihre verstreuten Gefährten wiederfinden müssen. Neben der emotionalen Geschichte überzeugt der Titel vor allem technisch:

Zum Release am 19. März bietet Crimson Desert DLSS 4 mit Multi Frame Generation sowie Raytracing-Effekte, die durch Ray Reconstruction zusätzlich optimiert werden.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH

KOJIMA PRODUCTIONS bringt die Fortsetzung des gefeierten Spiels ebenfalls am 19. März auf den PC. Spieler begleiten Sam bei einer neuen Mission in Australien.

Die PC-Version bietet zahlreiche technische Features:

  • Ultrawide-Support bis 32:9
  • 4K-Grafik
  • 3D-Audio-Unterstützung
  • DualSense-Integration

Auf RTX-Systemen profitieren Spieler von DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA sowie NVIDIA Reflex für reduzierte Latenzen.

John Carpenter’s Toxic Commando

Der Koop-Shooter mit düsterem Setting rund um eine missglückte Energie-Experimentation ist bereits seit dem 12. März erhältlich. Technisch setzt das Spiel auf:

  • DLSS 4 mit Multi Frame Generation
  • DLSS Super Resolution (optional auf DLSS 4.5 upgradebar)
  • NVIDIA DLAA

Damit richtet sich der Titel klar an Spieler, die maximale Performance bei gleichzeitig hoher Bildqualität suchen.

Resident Evil™ Requiem

Einer der bestbewerteten Titel des Jahres beeindruckt mit modernster Grafiktechnologie. Highlights:

  • Path Tracing für maximale Realitätsnähe
  • DLSS 4 mit Multi Frame Generation
  • Ray Reconstruction
  • NVIDIA Reflex
  • Zusätzlich läuft aktuell eine Bundle-Aktion: Beim Kauf ausgewählter GeForce-RTX-Produkte ist das Spiel bis zum 30. März kostenlos enthalten.

DLSS 5: Der nächste große Schritt

Mit DLSS 5 kündigt NVIDIA den „bedeutendsten Durchbruch seit Echtzeit-Raytracing“ an. Die Technologie setzt auf neuronales Rendering, um Pixel mit fotorealistischer Beleuchtung und Materialien zu erzeugen. Zahlreiche große Studios und Publisher unterstützen DLSS 5 bereits, darunter Bethesda, CAPCOM, Ubisoft und Warner Bros. Games. Die Technologie wird in vielen kommenden Titeln integriert, darunter große Marken und neue IPs.

Die bisher bekannten Spiele mit DLSS 4.5 in der Übersicht

Im Zuge der GDC-Ankündigungen wurde außerdem bestätigt, dass 20 Spiele DLSS 4.5 unterstützen oder erhalten werden. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht:

Spiel

Release / Status

Features

007 First Light

27. Mai

Path Tracing, DLSS 4.5

Aniimo

TBA

DLSS 4.5

Barkour

TBA

DLSS 4.5

CONTROL Resonant

2026

DLSS 4.5, Path Tracing

Cthulhu: The Cosmic Abyss

16. April

DLSS 4.5 Super Resolution

Directive 8020

12. Mai

DLSS 4.5, Path Tracing

Edge of Memories

TBA

DLSS 4.5

Endurance Motorsport Series

TBA

DLSS 4.5

Gray Zone Warfare

Update

DLSS 4.5

INDUSTRIA 2

Update

DLSS 4.5 Super Resolution

Samson

8. April

DLSS 4.5, Ray Tracing

Sea of Remnants

TBA

DLSS 4.5, Path Tracing

StarRupture

Update

DLSS 4.5, Ray Tracing

STAR WARS: Galactic Racer™

TBA

DLSS 4.5, Ray Tracing

The Mound: Omen of Cthulhu

TBA

DLSS 4.5

The Vernyhorn

TBA

DLSS 4.5, Ray Tracing

Tides of Annihilation

TBA

DLSS 4.5, Path Tracing

WARDOGS

TBA

DLSS 4.5

War Thunder

Update

DLSS 4.5 Super Resolution

Where Winds Meet

Update

DLSS 4.5 Super Resolution
QuellePressemitteilung NVIDIA
Alex
Alex
Seit der Jugend bin ich von PC-Hardware begeistert und habe Systeme in den verschiedensten Hardware-Generationen gebaut. Mit der Zeit kamen dann auch Videokonsolen dazu. Ich bin hier eigentlich in allen Bereich aktiv. Mit einem Schwerpunkt auf Hardware.