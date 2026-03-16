Crimson Desert: Der ultimative Quick Start Guide zum Release

Alles, was du vor dem Release wissen musst – Gameplay, Kampfsystem, Charaktere und die besten

Einsteiger-Tipps.

Crimson Desert ist das neue Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss, den Machern von Black Desert Online. Das Spiel erscheint am 19.

März 2026 und verspricht im Launch Trailer eine riesige Spielwelt, ein kompromissloses Kampfsystem und eine packende Story ohne Mikrotransaktionen.

Dieser Quick Start Guide bereitet dich optimal auf deinen Einstieg vor.

Inhaltsverzeichnis

Release-Datum und Plattformen

Crimson Desert erscheint weltweit am am gleichen Tag auf folgenden Plattformen:

Plattform Details PC Steam, Epic Games Store, Microsoft Store macOS Unterstützung für Apple Silicon PlayStation 5 Inkl. PS5 Pro-Optimierung Xbox Series X/S Vollständig optimiert Cloud GeForce NOW

Crimson Desert ist eine reine Single-Player-Erfahrung ohne Mikrotransaktionen. Ein Internetzugang ist lediglich für das

initiale Setup und den Day-One-Patch erforderlich.

Die Spielwelt Pywel

Die Welt von Crimson Desert heißt Pywel und ist etwa doppelt so groß wie Skyrim –

Schätzungen liegen bei 80 bis 110 Quadratkilometern. Besonders beeindruckend ist die enorme Vertikalität: Von tiefen Ruinen bis hin zu

schwebenden Inseln im Himmel erstreckt sich eine Welt, die in jede Richtung erkundet werden will.

Die fünf Regionen

Pywel ist in fünf Hauptregionen unterteilt, jede mit eigenem Klima und eigener politischer Identität:

Hernand – Das bergige, flussreiche Startgebiet mit üppig grünen Feldern und Städten. Hier beginnt dein

Abenteuer.

– Das bergige, flussreiche Startgebiet mit üppig grünen Feldern und Städten. Hier beginnt dein Abenteuer. Pailune – Die raue, verschneite Heimat der Greymanes im Norden. Kalt, unwirtlich und voller Gefahren.

– Die raue, verschneite Heimat der Greymanes im Norden. Kalt, unwirtlich und voller Gefahren. Demeniss – Das politische und militärische Machtzentrum von Pywel mit imposanter Architektur.

– Das politische und militärische Machtzentrum von Pywel mit imposanter Architektur. Delesyia – Eine Region, die auf Wissenschaft und fortschrittliche Technologie spezialisiert ist.

– Eine Region, die auf Wissenschaft und fortschrittliche Technologie spezialisiert ist. The Crimson Desert – Das namensgebende gesetzlose Gebiet mit rotem Sand und den gefährlichsten Feinden des

Spiels.

Dynamische Welt

Die Welt lebt durch simuliertes Wetter: Temperaturwechsel, Schlamm und Überhitzung beeinflussen das Gameplay. Der vollständige

Tag-Nacht-Zyklus macht die Nacht realistisch dunkel – Laternen und andere Lichtquellen werden zur Notwendigkeit. Sogar die

Sterne am Nachthimmel bilden ein einzigartiges Netzwerk, das sich mit der Rotation des Planeten bewegt.

Story und Charaktere: Die Greymanes

Die Ausgangslage

König Demeniss, der „Einiger der Lande“, ist in ein Koma gefallen. Sein Machtvakuum hat Pywel in politisches Chaos gestürzt

– verschiedene Fraktionen kämpfen gewaltsam um den Thron.

Kliff Macduff – Der Protagonist

Du spielst primär Kliff Macduff, den erfahrenen Anführer der Greymanes. Nach einem brutalen Hinterhalt durch die

rivalisierenden Black Bears unter Myurdin ist seine Söldnertruppe zerschlagen und über Pailune verstreut. Kliffs Ziel: seine Brüder

und Schwestern wieder vereinen, überleben und Rache üben.

Drei spielbare Charaktere statt Klassen

Im Gegensatz zu klassischen RPGs gibt es in Crimson Desert kein Klassensystem. Stattdessen steuerst du drei vordefinierte

Helden:

Charakter Kampfstil Waffen Kliff Macduff Vielseitiger Allrounder Einhandschwerter, Schilde, Speere, Großschwerter Damiane Agile Duellantin, Schnelligkeit und Präzision Zwillingsklingen, Rapiere Oongka Brachiales Kraftpaket Schwere Kriegshämmer, Wrestling-Techniken

Bildquelle: Pearlabyss) 1 von 3

Die Söldnergruppe

Die Greymanes sind mehr als NPCs. Das Spiel vermittelt ein starkes „Band of Brothers“-Gefühl. Durch geteilte Mahlzeiten und

Gespräche im Lager schaltest du „Echoes of the Past“ frei – spielbare Rückblenden, die die Geschichte

jedes Mitglieds erzählen. Loyalität verdient man sich durch Taten, nicht durch Gold.

Das Kampfsystem

Das Kampfsystem von Crimson Desert kombiniert Third-Person-Brawler-Action mit Mechaniken aus klassischen Fighting-Games. Es ist tiefgründig,

aber zugänglich.

Kombos und Wrestling

Du kettest Angriffe, Kicks und Würfe flüssig aneinander. Ein Highlight sind die Wrestling-Moves, mit denen du Gegner

zu Boden schmettern kannst. Mitten in einer Kombo kannst du nahtlos zwischen Waffentypen wechseln.

Der Axiom-Armreif

Kliffs wichtigstes Werkzeug neben seinen Waffen ist der Axiom-Armreif. Mit diesem Artefakt verstärkst du deine Angriffe mit

vier Elementen:

Feuer – Verursacht Verbrennungen über Zeit

– Verursacht Verbrennungen über Zeit Eis – Friert Gegner ein

– Friert Gegner ein Wind – Ermöglicht spektakuläre Luftkombos

– Ermöglicht spektakuläre Luftkombos Blitz – Elektrisiert und betäubt

Umgebung als Waffe

Die Umgebung ist kein Hintergrund, sondern Teil des Kampfsystems. Du kannst Säulen aufheben und auf Feinde werfen oder Bäume als

Katapulte nutzen. Wirst du entwaffnet, hebe einfach die Waffe eines gefallenen Gegners auf.

Fortschritt und Progression

Kein XP-Grinding

Crimson Desert verzichtet auf ein traditionelles Level-System. Stattdessen sammelst du Abyss-Artefakte, um deinen Skill-Baum in

drei Bereichen auszubauen:

Rot (Gesundheit) – Mehr Lebenspunkte und Verteidigung

– Mehr Lebenspunkte und Verteidigung Blau (Ausdauer) – Längeres Sprinten, Klettern und Kämpfen

– Längeres Sprinten, Klettern und Kämpfen Grün (Geist/Magie) – Stärkere Axiom-Fähigkeiten

Lernen durch Beobachtung

Eine besondere Mechanik: Du kannst neue Fähigkeiten erlernen, indem du NPCs oder Gegnern bei der Ausführung bestimmter

Techniken zusiehst. Halte die Augen offen – buchstäblich.

Base Management und Life Skills

Das Greymane Camp

Dein mobiles Hauptquartier bietet:

Kochen – Mahlzeiten für Buffs und Greymane-Bonding

– Mahlzeiten für Buffs und Greymane-Bonding Alchemie – Tränke und Heilitems herstellen

– Tränke und Heilitems herstellen Crafting – Ausrüstung verbessern und anpassen

– Ausrüstung verbessern und anpassen Söldner-Management – Rekrutiere Söldner und sende sie auf Missionen, um Ressourcen zu sammeln

Life Skills in der offenen Welt

Abseits der Kämpfe bietet Pywel zahlreiche Aktivitäten:

Angeln

Jagen

Bergbau

Wildpferde zähmen

Ackerbau

Fortbewegung und Erkundung

Die riesige Welt von Pywel lässt sich auf vielfältige Weise erkunden:

Pferde – Das Standard-Reittier, früh verfügbar

– Das Standard-Reittier, früh verfügbar Bären – Robuste Reittiere für unwegsameres Gelände

– Robuste Reittiere für unwegsameres Gelände Drachen – Für die Lüfte, später im Spiel

– Für die Lüfte, später im Spiel Raketen-Mecha – Ja, wirklich. Ein mit Raketen bestückter Mecha als Reittier.

– Ja, wirklich. Ein mit Raketen bestückter Mecha als Reittier. Gleiter – Segle durch die Luft und nutze die Vertikalität der Welt

Tipp: Suche frühzeitig nach „Traces of the Abyss“-Markern in jeder Region, um

Schnellreisepunkte freizuschalten.

10 Einsteiger-Tipps für Crimson Desert

Manage deine Ausdauer – Fast jede Aktion verbraucht Ausdauer: Blocken, Sprinten, Klettern. Gehe sparsam damit um. Perfektes Ausweichen meistern – Ein perfekt getimtes Ausweichen stellt Ausdauer wieder her, statt sie zu

verbrauchen. Das ist ein Game-Changer. Boss-Phasen lesen – Die Lebensleiste von Bossen ist farbcodiert: Blau, dann Grün, dann Rot. Jede Farbe bedeutet

aggressivere Angriffsmuster. Waffen aufheben – Wirst du entwaffnet, hebe die Waffen gefallener Gegner auf. Improvisiere. Traces of the Abyss suchen – Schalte frühzeitig Schnellreisepunkte frei, um effizient durch Pywel zu reisen. Abyss-Artefakte priorisieren – Sie sind dein Hauptweg zur Stärkung. Erkunde gründlich. NPCs beobachten – Schau Gegnern und NPCs bei besonderen Techniken zu, um neue Fähigkeiten zu lernen. Lagerfeuer nutzen – Mahlzeiten und Gespräche im Greymane Camp schalten Story-Inhalte und Boni frei. Kein Schwierigkeitsgrad – Es gibt nur eine feste Schwierigkeit. Ist ein Boss zu hart, erkunde die Welt für bessere

Ausrüstung und Artefakte. Nutze die Umgebung – Säulen, Bäume, Gegenstände – alles kann im Kampf zur Waffe werden.

Grafik und Technik

Crimson Desert nutzt nicht die Unreal Engine, sondern die hauseigene BlackSpace Engine von Pearl Abyss. Das Ergebnis:

Raytracing und globale Beleuchtung für realistische Lichtverhältnisse

für realistische Lichtverhältnisse Extrem hohe Sichtweite in der offenen Welt

in der offenen Welt Echtzeit-Physik – Gebäude können durch Ballisten zerstört werden

– Gebäude können durch Ballisten zerstört werden PC: Unterstützung für DLSS 4/4.5 und FSR 3/4

Unterstützung für DLSS 4/4.5 und FSR 3/4 PS5 Pro: PSSR-Technologie für 4K bei höheren Bildraten

Geschätzte Spielzeit

Mit über 400 Missionen (Haupt- und Nebenquests) und einer Welt, in der man nach vier Stunden kaum die erste Stadt verlassen

hat, dürfte Crimson Desert Hunderte Stunden Spielzeit bieten.

Häufige Fragen zu Crimson Desert:

Ist Crimson Desert ein MMO?

Nein. Crimson Desert ist ein reines Single-Player-Spiel ohne Online-Multiplayer und ohne Mikrotransaktionen.

Gibt es Mikrotransaktionen?

Nein. Es gibt keinerlei Mikrotransaktionen.

Brauche ich eine Internetverbindung?

Nur für das initiale Setup und den Day-One-Patch. Danach ist Crimson Desert vollständig offline spielbar.

Hat Crimson Desert etwas mit Black Desert Online zu tun?

Crimson Desert stammt vom selben Entwickler (Pearl Abyss), ist aber ein eigenständiges Single-Player-Erlebnis mit eigener Welt und eigener

Story.

Gibt es einen Schwierigkeitsgrad?

Nein. Es gibt nur eine feste Schwierigkeit. Das Spiel skaliert dynamisch mit deinem Fortschritt.

Wie viele spielbare Charaktere gibt es?

Drei: Kliff (Allrounder), Damiane (Agile Duellantin) und Oongka (Kraftpaket).