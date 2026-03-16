Crimson Desert: Der ultimative Quick Start Guide zum Release

Alles, was du vor dem Release wissen musst – Gameplay, Kampfsystem, Charaktere und die besten
Einsteiger-Tipps.
Crimson Desert ist das neue Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss, den Machern von Black Desert Online. Das Spiel erscheint am 19.
März 2026 und verspricht im Launch Trailer eine riesige Spielwelt, ein kompromissloses Kampfsystem und eine packende Story ohne Mikrotransaktionen.
Dieser Quick Start Guide bereitet dich optimal auf deinen Einstieg vor.
Inhaltsverzeichnis
- Release-Datum und Plattformen
- Die Spielwelt Pywel
- Story und Charaktere: Die Greymanes
- Das Kampfsystem
- Fortschritt und Progression
- Base Management und Life Skills
- Fortbewegung und Erkundung
- 10 Einsteiger-Tipps für Crimson Desert
- Grafik und Technik
- Häufige Fragen zu Crimson Desert
Release-Datum und Plattformen
Crimson Desert erscheint weltweit am am gleichen Tag auf folgenden Plattformen:
|Plattform
|Details
|PC
|Steam, Epic Games Store, Microsoft Store
|macOS
|Unterstützung für Apple Silicon
|PlayStation 5
|Inkl. PS5 Pro-Optimierung
|Xbox Series X/S
|Vollständig optimiert
|Cloud
|GeForce NOW
Crimson Desert ist eine reine Single-Player-Erfahrung ohne Mikrotransaktionen. Ein Internetzugang ist lediglich für das
initiale Setup und den Day-One-Patch erforderlich.
Die Spielwelt Pywel
Die Welt von Crimson Desert heißt Pywel und ist etwa doppelt so groß wie Skyrim –
Schätzungen liegen bei 80 bis 110 Quadratkilometern. Besonders beeindruckend ist die enorme Vertikalität: Von tiefen Ruinen bis hin zu
schwebenden Inseln im Himmel erstreckt sich eine Welt, die in jede Richtung erkundet werden will.
Die fünf Regionen
Pywel ist in fünf Hauptregionen unterteilt, jede mit eigenem Klima und eigener politischer Identität:
- Hernand – Das bergige, flussreiche Startgebiet mit üppig grünen Feldern und Städten. Hier beginnt dein
Abenteuer.
- Pailune – Die raue, verschneite Heimat der Greymanes im Norden. Kalt, unwirtlich und voller Gefahren.
- Demeniss – Das politische und militärische Machtzentrum von Pywel mit imposanter Architektur.
- Delesyia – Eine Region, die auf Wissenschaft und fortschrittliche Technologie spezialisiert ist.
- The Crimson Desert – Das namensgebende gesetzlose Gebiet mit rotem Sand und den gefährlichsten Feinden des
Spiels.
Dynamische Welt
Die Welt lebt durch simuliertes Wetter: Temperaturwechsel, Schlamm und Überhitzung beeinflussen das Gameplay. Der vollständige
Tag-Nacht-Zyklus macht die Nacht realistisch dunkel – Laternen und andere Lichtquellen werden zur Notwendigkeit. Sogar die
Sterne am Nachthimmel bilden ein einzigartiges Netzwerk, das sich mit der Rotation des Planeten bewegt.
Story und Charaktere: Die Greymanes
Die Ausgangslage
König Demeniss, der „Einiger der Lande“, ist in ein Koma gefallen. Sein Machtvakuum hat Pywel in politisches Chaos gestürzt
– verschiedene Fraktionen kämpfen gewaltsam um den Thron.
Kliff Macduff – Der Protagonist
Du spielst primär Kliff Macduff, den erfahrenen Anführer der Greymanes. Nach einem brutalen Hinterhalt durch die
rivalisierenden Black Bears unter Myurdin ist seine Söldnertruppe zerschlagen und über Pailune verstreut. Kliffs Ziel: seine Brüder
und Schwestern wieder vereinen, überleben und Rache üben.
Drei spielbare Charaktere statt Klassen
Im Gegensatz zu klassischen RPGs gibt es in Crimson Desert kein Klassensystem. Stattdessen steuerst du drei vordefinierte
Helden:
|Charakter
|Kampfstil
|Waffen
|Kliff Macduff
|Vielseitiger Allrounder
|Einhandschwerter, Schilde, Speere, Großschwerter
|Damiane
|Agile Duellantin, Schnelligkeit und Präzision
|Zwillingsklingen, Rapiere
|Oongka
|Brachiales Kraftpaket
|Schwere Kriegshämmer, Wrestling-Techniken
Die Söldnergruppe
Die Greymanes sind mehr als NPCs. Das Spiel vermittelt ein starkes „Band of Brothers“-Gefühl. Durch geteilte Mahlzeiten und
Gespräche im Lager schaltest du „Echoes of the Past“ frei – spielbare Rückblenden, die die Geschichte
jedes Mitglieds erzählen. Loyalität verdient man sich durch Taten, nicht durch Gold.
Das Kampfsystem
Das Kampfsystem von Crimson Desert kombiniert Third-Person-Brawler-Action mit Mechaniken aus klassischen Fighting-Games. Es ist tiefgründig,
aber zugänglich.
Kombos und Wrestling
Du kettest Angriffe, Kicks und Würfe flüssig aneinander. Ein Highlight sind die Wrestling-Moves, mit denen du Gegner
zu Boden schmettern kannst. Mitten in einer Kombo kannst du nahtlos zwischen Waffentypen wechseln.
Der Axiom-Armreif
Kliffs wichtigstes Werkzeug neben seinen Waffen ist der Axiom-Armreif. Mit diesem Artefakt verstärkst du deine Angriffe mit
vier Elementen:
- Feuer – Verursacht Verbrennungen über Zeit
- Eis – Friert Gegner ein
- Wind – Ermöglicht spektakuläre Luftkombos
- Blitz – Elektrisiert und betäubt
Umgebung als Waffe
Die Umgebung ist kein Hintergrund, sondern Teil des Kampfsystems. Du kannst Säulen aufheben und auf Feinde werfen oder Bäume als
Katapulte nutzen. Wirst du entwaffnet, hebe einfach die Waffe eines gefallenen Gegners auf.
Fortschritt und Progression
Kein XP-Grinding
Crimson Desert verzichtet auf ein traditionelles Level-System. Stattdessen sammelst du Abyss-Artefakte, um deinen Skill-Baum in
drei Bereichen auszubauen:
- Rot (Gesundheit) – Mehr Lebenspunkte und Verteidigung
- Blau (Ausdauer) – Längeres Sprinten, Klettern und Kämpfen
- Grün (Geist/Magie) – Stärkere Axiom-Fähigkeiten
Lernen durch Beobachtung
Eine besondere Mechanik: Du kannst neue Fähigkeiten erlernen, indem du NPCs oder Gegnern bei der Ausführung bestimmter
Techniken zusiehst. Halte die Augen offen – buchstäblich.
Base Management und Life Skills
Das Greymane Camp
Dein mobiles Hauptquartier bietet:
- Kochen – Mahlzeiten für Buffs und Greymane-Bonding
- Alchemie – Tränke und Heilitems herstellen
- Crafting – Ausrüstung verbessern und anpassen
- Söldner-Management – Rekrutiere Söldner und sende sie auf Missionen, um Ressourcen zu sammeln
Life Skills in der offenen Welt
Abseits der Kämpfe bietet Pywel zahlreiche Aktivitäten:
- Angeln
- Jagen
- Bergbau
- Wildpferde zähmen
- Ackerbau
Fortbewegung und Erkundung
Die riesige Welt von Pywel lässt sich auf vielfältige Weise erkunden:
- Pferde – Das Standard-Reittier, früh verfügbar
- Bären – Robuste Reittiere für unwegsameres Gelände
- Drachen – Für die Lüfte, später im Spiel
- Raketen-Mecha – Ja, wirklich. Ein mit Raketen bestückter Mecha als Reittier.
- Gleiter – Segle durch die Luft und nutze die Vertikalität der Welt
Tipp: Suche frühzeitig nach „Traces of the Abyss“-Markern in jeder Region, um
Schnellreisepunkte freizuschalten.
10 Einsteiger-Tipps für Crimson Desert
- Manage deine Ausdauer – Fast jede Aktion verbraucht Ausdauer: Blocken, Sprinten, Klettern. Gehe sparsam damit um.
- Perfektes Ausweichen meistern – Ein perfekt getimtes Ausweichen stellt Ausdauer wieder her, statt sie zu
verbrauchen. Das ist ein Game-Changer.
- Boss-Phasen lesen – Die Lebensleiste von Bossen ist farbcodiert: Blau, dann Grün, dann Rot. Jede Farbe bedeutet
aggressivere Angriffsmuster.
- Waffen aufheben – Wirst du entwaffnet, hebe die Waffen gefallener Gegner auf. Improvisiere.
- Traces of the Abyss suchen – Schalte frühzeitig Schnellreisepunkte frei, um effizient durch Pywel zu reisen.
- Abyss-Artefakte priorisieren – Sie sind dein Hauptweg zur Stärkung. Erkunde gründlich.
- NPCs beobachten – Schau Gegnern und NPCs bei besonderen Techniken zu, um neue Fähigkeiten zu lernen.
- Lagerfeuer nutzen – Mahlzeiten und Gespräche im Greymane Camp schalten Story-Inhalte und Boni frei.
- Kein Schwierigkeitsgrad – Es gibt nur eine feste Schwierigkeit. Ist ein Boss zu hart, erkunde die Welt für bessere
Ausrüstung und Artefakte.
- Nutze die Umgebung – Säulen, Bäume, Gegenstände – alles kann im Kampf zur Waffe werden.
Grafik und Technik
Crimson Desert nutzt nicht die Unreal Engine, sondern die hauseigene BlackSpace Engine von Pearl Abyss. Das Ergebnis:
- Raytracing und globale Beleuchtung für realistische Lichtverhältnisse
- Extrem hohe Sichtweite in der offenen Welt
- Echtzeit-Physik – Gebäude können durch Ballisten zerstört werden
- PC: Unterstützung für DLSS 4/4.5 und FSR 3/4
- PS5 Pro: PSSR-Technologie für 4K bei höheren Bildraten
Geschätzte Spielzeit
Mit über 400 Missionen (Haupt- und Nebenquests) und einer Welt, in der man nach vier Stunden kaum die erste Stadt verlassen
hat, dürfte Crimson Desert Hunderte Stunden Spielzeit bieten.
Häufige Fragen zu Crimson Desert:
Ist Crimson Desert ein MMO?
Nein. Crimson Desert ist ein reines Single-Player-Spiel ohne Online-Multiplayer und ohne Mikrotransaktionen.
Gibt es Mikrotransaktionen?
Nein. Es gibt keinerlei Mikrotransaktionen.
Brauche ich eine Internetverbindung?
Nur für das initiale Setup und den Day-One-Patch. Danach ist Crimson Desert vollständig offline spielbar.
Hat Crimson Desert etwas mit Black Desert Online zu tun?
Crimson Desert stammt vom selben Entwickler (Pearl Abyss), ist aber ein eigenständiges Single-Player-Erlebnis mit eigener Welt und eigener
Story.
Gibt es einen Schwierigkeitsgrad?
Nein. Es gibt nur eine feste Schwierigkeit. Das Spiel skaliert dynamisch mit deinem Fortschritt.
Wie viele spielbare Charaktere gibt es?
Drei: Kliff (Allrounder), Damiane (Agile Duellantin) und Oongka (Kraftpaket).