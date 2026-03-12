Crimson Desert – Hier ist der Launch Trailer

Mit Hochspannung erwarten wir das Open World RPG Crimson Desert und der Release rückt in greifbare Nähe. Das Entwicklerteam von Pearl Abyss hat heute den offiziellen Launch-Trailer für Crimson Desert veröffentlicht, der den Spielerinnen und Spielern vor der weltweiten Veröffentlichung am 19. März einen neuen Einblick in das Spiel bietet.

Der Trailer zeigt die Abenteuer, die die Gamer in der riesigen Welt von Pywel erwarten, darunter Kämpfe gegen furchterregende Bosse, einzigartige Kampfstile für jeden Charakter und dynamische Gameplay-Elemente wie Kämpfe auf dem Rücken von Drachen. Das Video verdeutlicht die Größe der offenen Welt und das visuelle Spektakel, das wir bei der Veröffentlichung erleben werden.

Crimson Desert wird am 19. März weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac, Epic Games Store und ROG Xbox Ally veröffentlicht. Alle weiteren News zum Spiel findet ihr hier.