Clair Obscur: Expedition 33 Artbook erscheint erstmals auf Englisch

Fans des gefeierten PS5-RPGs dürfen sich freuen: Das offizielle Artbook zu Clair Obscur: Expedition 33 erscheint erstmals auch in englischer Sprache. Möglich machen das die Publisher Pix’n Love und Udon Entertainment. Das Artbook kann vom 23. März bis zum 6. Mai vorbestellt werden. Die Veröffentlichung ist aktuell für den 25. November 2026 geplant.

Umfangreiches Artbook mit über 300 Seiten

Die Standard-Ausgabe bietet:

352 Seiten voller Illustrationen

voller Illustrationen A4-Format

Hardcover

Inhaltlich erwartet Fans ein tiefer Einblick in die Entwicklung des Spiels, darunter Konzeptzeichnungen, Charakterdesigns, Umgebungs- und Objekt-Artworks und Interviews mit dem Entwicklerteam. Das Buch wurde von Autorin Marine Macq begleitet, die direkt mit dem Entwicklerstudio zusammengearbeitet hat.

Collector’s Edition für Sammler

Zusätzlich erscheint eine aufwendige Alicia Collector’s Edition, die mit exklusiven Extras ausgestattet ist:

besonderes Cover mit Golddruck

hochwertige Sammlerbox

Metall-Medaille

nummerierte Metallplakette

Set aus 10 Lithografien auf Spezialpapier

Ein Blick hinter die Kulissen von Clair Obscur

Das Artbook soll einen umfassenden Einblick in die kreative Entstehung von Clair Obscur bieten, von den ersten Skizzen bis hin zu den finalen Designs. Für Fans des Spiels dürfte das Buch damit zu einem echten Highlight werden.