Clair Obscur: Expedition 33 – Offizielles Artbook „Alicia Edition“ angekündigt

Der französische Verlag Pix’n Love hat nun offiziell die „Alicia Edition“ des Clair Obscur: Expedition 33 Artbooks angekündigt. Diese streng limitierte Sammlerausgabe erscheint am 5. Dezember 2025 und wird parallel zur regulären Classic Edition veröffentlicht. Während die Classic Edition bereits in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Deutsch und Spanisch, bestätigt wurde, gibt es derzeit noch keine endgültige Zusage, dass die Alicia Edition ebenfalls in diesen Sprachen erscheint.

Die Alicia Edition richtet sich an Sammler und Fans des visuell außergewöhnlichen RPGs und enthält:

Ein exklusives Hardcover mit spezieller Pantone-Gold-Veredelung

Einen hochwertigen Schuber

Zehn Kunstdrucke auf strukturiertem Papier

Eine goldene Metallmedaille

Eine dekorative Metallplakette

Eine stabile Sammlerbox

Der Preis liegt bei 79,90 Euro (rund 91 US-Dollar), was für den gebotenen Umfang als fair gilt. Die Vorbestellungen starten am 1. August um 17 Uhr deutscher Zeit auf der offiziellen Website von Pix’n Love. Die Classic Edition des Artbooks enthält eine exklusive doppelseitige Illustration des Art Directors Nicholas Maxson-Francombe und wird in mehreren Sprachen erscheinen, darunter Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Ukrainisch. Ob die Alicia Edition ebenfalls lokalisiert wird, ist derzeit noch unklar. Pix’n Love hat zwar bestätigt, dass eine Lokalisierung des Artbooks generell geplant ist, aber bisher gibt es keine spezifischen Angaben zur Sammleredition. Fans hoffen weiterhin auf eine entsprechende Ankündigung.

Clair Obscur: Expedition 33 zählt zu den spannendsten Rollenspiel-Neuerscheinungen des Jahres und ist für seine außergewöhnliche visuelle Gestaltung bekannt. Das Artbook bietet einen tiefen Einblick in die Welt, Charaktere und Konzepte des Spiels. Für Fans ein echtes Highlight.