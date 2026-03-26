Blu-Ray verliert weiter an Bedeutung, Hersteller steigen aus

Der Markt für Blu-Ray-Technologie steht weiter unter Druck. Immer mehr Unternehmen ziehen sich aus dem Geschäft zurück, zuletzt auch der japanische Hersteller Elecom. Das Unternehmen plant offenbar, sein komplettes Portfolio an externen Blu-Ray-Laufwerken einzustellen. Insgesamt sollen neun Modelle bis spätestens Ende Juni 2026 aus dem Verkauf verschwinden, abhängig von den Lagerbeständen.

Rückzug ist Teil eines größeren Trends

Elecom reiht sich damit in eine Entwicklung ein, die sich bereits seit Jahren abzeichnet. Auch große Player wie LG und Sony haben ihr Engagement im Segment zuletzt deutlich reduziert. Sony hat unter anderem die Produktion beschreibbarer Blu-Ray-Discs eingestellt, den Verkauf von Blu-Ray-Rekordern beendet und keine neuen Geräte mehr angekündigt. Als Hauptgrund gilt der anhaltende Wandel hin zu digitalen Angeboten. Streaming-Dienste und Cloud-Speicher haben klassische Datenträger für viele Nutzer weitgehend ersetzt. Die Nachfrage nach weitere oder sogar neuen Produkten sinkt entsprechend seit Jahren, was Hersteller dazu zwingt, ihre Angebote zu reduzieren oder ganz aus dem Markt auszusteigen.

Ende einer Ära? Zukunft von Blu-Ray

Seit ihrer Einführung im Jahr 2006 konnte sich die Blu-Ray gegen konkurrierende Formate durchsetzen und war lange Standard für Filme und Datenspeicherung. Doch rund 20 Jahre später steht die Technologie zunehmend vor dem Aus. Ob optische Medien künftig noch einmal eine größere Rolle spielen werden, erscheint aktuell eher unwahrscheinlich.