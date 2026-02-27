Stage Tour – Endlich wieder das Wohnzimmer rocken!

Gestern Abend veröffentlichte RedOctane Games einen ersten Trailer zu Stage Tour. Ein Rhythmus-Action-Spiel, welches Noten aus bekannten Rock und Metal Songs auf einem Highway als Farbtasten wiedergibt zum Nachspielen. Es ist selbstverständlich nicht zu übersehen, woher es inspiriert ist.

Stage Tour und die Legacy Guitar Hero

Stage Tour baut ganz klar auf die Legacy von Guitar Hero auf. Ihr spielt die bekanntesten Rock und Metal Lieder nach, durch 5 farbliche Tasten auf einem extra angefertigten Gitarren-Kontroller. Auf einem Highway im Spiel seht ihr, welche Tasten und Anschläge erfolgen müssen, um die einzelnen Noten und Akkorde zu treffen und die Fans bei Laune zu halten. Das Prinzip ist einfach. Die erforderliche Taste und Anschlag müssen zum perfekten Zeitpunkt ausgeführt werden, sowie diese den unteren Balken erreichen, ähnlich verhält es sich bei dem Tanzspiel Dance Dance Revolution, nur eben in die andere Richtung. Des Weiteren erinnert nicht nur das Gameplay stark an Guitar Hero, sondern auch die erstellten Avatare, die die Crowd zum Rocken bringt.

Der Trailer beginnt mit allen Kommentaren und Fanwünschen aus der Vergangenheit und enthüllt den ersten Gitarren-Kontroller. Im Hintergrund ist der metallisch-industrielle Klang von Static-X zu hören und plötzlich befinden wir uns mitten im Konzert. Wir dürfen stark davon ausgehen, dass es sowohl einen Karriere-Modus für Lead-Guitar als auch für den Bass gibt. Ein Schlagzeug, wie zu Zeiten von Rock Band würde sich ebenfalls anbieten. Der Trailer zeigt bereits erstes Gameplay Material und den baldigen release Termin im Herbst 2026. Mehr Informationen folgen noch.

Stage Tour bringt dein Konzert in deinen Wohnbereich.