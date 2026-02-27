Pokémon XD: Der dunkle Sturm kommt zu GameCube auf Switch 2

Gute Nachrichten für Pokémon-Fans: Nintendo erweitert das GameCube-Angebot von Nintendo Switch Online um einen echten Kultklassiker. Pokémon XD: Der dunkle Sturm erscheint im März 2026 in der GameCube Nintendo Classics-Bibliothek, exklusiv für die Switch 2.

Rückkehr in die Orre-Region von Pokémon XD

Das Spiel erschien ursprünglich 2005 für den GameCube und ist das zweite der beiden düsteren Spin-off-RPGs aus der Orre-Region. Im Mittelpunkt stehen erneut die sogenannten Shadow-Pokémon, allen voran das ikonische Shadow Lugia. Interessanterweise erscheint das Spiel sogar vor seinem Vorgänger Pokémon Colosseum, der ebenfalls für den Dienst geplant ist.

Schattenjagd auf Switch 2

Wie schon im Original dreht sich alles darum, korrumpierte Shadow-Pokémon zu fangen und zu reinigen. Mit seiner düsteren Atmosphäre, dem Fokus auf Doppelkämpfe und der ungewöhnlichen Region ohne wilde Pokémon genießt das Spiel bis heute Kultstatus unter Fans.

Pokémon XD: Der dunkle Sturm wird im März 2026 für Abonnenten des Nintendo Switch Online + Erweiterungspakets auf Switch 2 verfügbar sein.