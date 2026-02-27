Pokémon Wind & Welle für Switch 2 angekündigt

The Pokémon Company hat im Rahmen der neuesten Präsentation die nächsten Hauptspiele der Reihe enthüllt: Pokémon Wind & Welle erscheint im kommenden Jahr exklusiv für die Nintendo Switch 2. Der erste Trailer zeigte ausgedehnte Landschaftsaufnahmen der neuen Region, die offenbar stark von Küsten, Inseln und weitläufigen Wasserflächen geprägt ist. Passend dazu deutet vieles auf verstärkte Meeres- und Unterwasser-Erkundung hin.

Die neuen Pokémon Wind & WelleStarter

Außerdem wurden die drei Starter-Pokémon vorgestellt:

Browt

Pombon

Gecqua

Details zu Typen oder Entwicklungen stehen noch aus, doch schon jetzt sorgt die neue Generation für reichlich Gesprächsstoff. Auch Pikachu war im Trailer zu sehen, diesmal in sommerlich angehauchten Outfits, was auf ein sonniges, maritimes Setting schließen lässt. Weitere Informationen zu Pokémon Wind & Welle sollen in Kürze folgen. Klar ist bisher: Die nächste große Pokémon-Generation startet 2027 auf der Nintendo Switch 2.