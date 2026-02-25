Marvel’s Wolverine hat ein Erscheinungsdatum

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games haben nun offiziell den Releasetermin für Marvel’s Wolverine bestätigt. Ohne großes Event oder Trailer wurde das Spiel auf den 15. September datiert.

Zuvor war lediglich von einem geplanten Release im Herbst 2026 die Rede. Mit dem konkreten Termin rückt das Actionspiel nun spürbar näher, auch wenn Vorbestellungen bislang noch nicht verfügbar sind. Aktuell kann der Titel lediglich im PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Aber da kommt sicher in Kürze noch mehr und Insomniac hat mit den letzten Spielen auch nicht enttäuscht.

Bekannte Mutanten in Marvel’s Wolverine mit dabei

Im Spiel selbst übernehmt ihr dann die Rolle des ikonischen X-Men-Helden Logan. Als Nebenfiguren wurden unter anderem Omega Red und Mystique bestätigt. Da das Spiel im gleichen Universum wie Insomniacs Spider-Man-Titel angesiedelt ist, bleibt auch ein möglicher Auftritt von Spider-Man zumindest denkbar. Vermutlich gibt es einen Plan, in den kommenden Monaten mehr vom Spiel zu zeigen. Wenn wir darauf wetten müssten, würden wir sagen, dass es einen eigenen State of Play geben wird, aber das ist nur Spekulation.

Marvel’s Wolverine erscheint exklusiv für PlayStation 5 am 15. September. Bis dahin ist ja noch etwas Zeit, daher sind wir gespannt, was es bis zum Launch noch vom Spiel zu sehen geben wird.