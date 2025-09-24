Marvel’s Wolverine: Erstes Gameplay zeigt brutale Action mit Logan

Sony und Insomniac Games haben endlich das erste Gameplay zu Marvel’s Wolverine veröffentlicht und es sieht genauso brutal aus, wie Fans es sich erhofft haben. Schon der erste Trailer macht klar: Dieses Spiel wird kein weichgespültes Superhelden-Abenteuer, sondern ein kompromissloser, blutiger Actiontitel.

Ein Wolverine, wie man ihn kennt: wild, wütend, gnadenlos

Das Gameplay zeigt Logan in voller Rage: Blut spritzt, Gliedmaßen fliegen, und die ikonischen Adamantium-Klauen durchbohren Gegner reihenweise. Mit Omega Red und Mystique treten auch bereits zwei bekannte Antagonisten auf, die für harte Bossfights sorgen dürften. Die offizielle Beschreibung bringt es auf den Punkt:„Werde zur lebenden Waffe. Während er nach Antworten über seine Vergangenheit sucht, wird Wolverine alles tun, um die Wahrheit zu finden, mit brutalen Klauenangriffen, unbändiger Wut und unerbittlicher Entschlossenheit.“

Für die Stimme und Performance von Wolverine hat Insomniac Liam McIntyre verpflichtet, bekannt aus der Serie Spartacus: Gods of the Arena. Ein starker Cast, der die rohe Intensität der Figur perfekt einfangen soll.

Release-Zeitraum bestätigt

Marvel’s Wolverine erscheint im Herbst 2026 exklusiv für PlayStation 5. Weitere Eindrücke und tiefergehende Gameplay-Einblicke sind für das kommende Frühjahr angekündigt, spätestens dann dürfte Insomniac auch mehr über Story und Open-World-Elemente verraten.

Nach dem Erfolg von Marvel’s Spider-Man und Spider-Man 2 zeigt Insomniac nun, dass sie auch mit einem deutlich düstereren Ton überzeugen wollen. Mit kompromissloser Brutalität, bekannter Marvel-Besetzung und einer Story, die Logans zerrissene Vergangenheit in den Fokus rückt. Marvel’s Wolverine könnte zu einem der spannendsten PS5-Titel des kommenden Jahres werden.