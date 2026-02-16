LesDIY: Warhammer 40K: Macragge’s Honour in kompakt

Nach dem großen Review zur umfangreichen Variante von Warhammer 40 K: Macragge’s Honour gibt es nun auch die kleinere Version des Sets im Shop von lesDIY.

Warhammer bleibt ein Thema bei LesDIY

Dieses Modell orientiert sich am gleichen ikonischen Schlachtfeld aus dem Warhammer-Universum. Kommt aber in einem kompakteren Format und mit weniger Bauteilen, was es besonders für Fans interessant macht, die ein etwas zugänglicheres Projekt suchen. Die reduzierte Größe macht es zudem einfacher, das fertige Modell auszustellen. Ohne viel Platz zu beanspruchen. Auch diese Variante greift zahlreiche Details und ikonische Elemente aus der Warhammer-40-K-Welt auf. Dazu zählen markante Strukturen und Designs, die dem Schlachtfeld-Setting gerecht werden. Sowie Bauelemente, die typische imperiale Architektur und militärische Ausstattung widerspiegeln.

Wie bei den lesDIY-Sets üblich, liegt der Fokus auf hoher Kompatibilität mit gängigen Klemmbaustein-Systemen und einer stimmigen Optik, die sich sowohl für Fans der Reihe als auch für Modellbauer eignet, die auf Qualität und Atmosphäre Wert legen.